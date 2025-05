Insider: Bellingham kann BVB-Offerte "schwer ablehnen"

IMAGO/Richard Bowcott

Jobe Bellingham steht beim BVB wohl hoch im Kurs

Dass Borussia Dortmund die Fühler nach Jobe Bellingham vom AFC Sunderland ausgestreckt haben soll, pfeifen die Dächer seit Wochen sehr lautstark von den Dächern. Ein Insider bestätigt nun, dass die Chancen des BVB ausgezeichnet stehen.

Mit Gerüchten, der BVB sei in der vergangenen Woche mit einem großen Tross auf der Insel zu Besuch gewesen, um Verhandlungen mit Jobe Bellingham vom AFC Sunderland aufzunehmen, wurde BVB-Coach Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen (4:2) direkt konfrontiert.

Der Trainer hielt sich bedeckt, bestätigte breit lächelnd aber, dass man unterwegs gewesen sei und lieferte damit einen weiteren Hinweis dafür, dass die Borussen im Poker um den Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham ernst machen.

Das berichtet auch das englische Portal "TBR Football", das dem BVB trotz namhafter Konkurrenz zudem herausragende Chancen auf eine Verpflichtung zuschreibt.

Die Schwarzgelben seien "Favorit" auf einen Deal, obwohl aus der Premier League unter anderem Crystal Palace und Manchester United ebenfalls großes Interesse an Bellingham hätten. Vorteil der Dortmunder sei, dass man eng mit der Familie Bellingham verbunden sei, seit Jude Bellingham in Reihen der Borussen zum Superstar reifte.

Außerdem agiert Daniel Dodds für den BVB als Scout in Großbritannien und somit kein Geringerer als der Bruder von Mike Dodds, Jobe Bellinghams langjährigem Trainer. Auch Daniel Dodds stehe der Familie des Mittelfeldspielers sehr nah.

BVB wird "das Richtige" für Bellingham tun

"Es gibt wohl keinen Verein, der mehr über Jobe Bellingham weiß als Borussia Dortmund – sie haben überlegt, ihn zu nehmen, als Sunderland ihn unter Vertrag nahm", zitiert "TBR Football" Insider Graeme Bailey.

Und weiter: "Der junge Bellingham kann sich seinen Verein aussuchen. Zahlreiche Teams von Manchester United bis Crystal Palace interessieren sich für ihn, aber Dortmund könnte das Ziel sein, das ihm am besten passt. Die Familie kennt den Verein und weiß, dass sie das Richtige für ihn tun werden. Ein Angebot aus Dortmund wird man nur schwer ablehnen können."

Der 19-Jährige steht allerdings noch bis Ende Juni 2028 in Sunderland unter Vertrag. Die Borussen müsste also eine Ablöse in den Ring werfen. In den Medien war zuletzt von einer Summe um 20 Millionen Euro die Rede.