Neue Verletzungssorgen bei Manuel Neuer

Manuel Neuer stand gegen Gladbach erstmals wieder im Bayern-Tor

Manuel Neuer feierte am vergangenen Samstag beim 2:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach ein starkes Comeback, zeigte im Tor des neuen deutschen Meisters gleich mehrere starke Paraden. Dabei soll der FCB-Keeper einmal mehr nicht beschwerdefrei gewesen sein.

Es war das erste Bundesliga-Spiel für Manuel Neuer im Kasten des FC Bayern seit Ende Februar, als er beim 3:1-Sieg beim VfB Stuttgart noch zwischen den Pfosten gestanden hatte.

Anschließend fiel er monatelang aus, nachdem er sich beim Jubeln im Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen an der Wade verletzt hatte.

Wie der "kicker" vermeldete, soll der 39-Jährige nun erneut über Wadenprobleme geklagt haben. Dieses Mal soll der Bayern-Kapitän aber Beschwerden in der linken Wade gehabt haben. Zuletzt war es sein rechtes Bein, welches ihm Probleme bereitete.

Wie gravierend die Probleme für den Schlussmann wirklich waren, blieb bis zuletzt aber noch offen. Zumindest hinderte die Blessur den dreimaligen Welttorhüter nicht daran, an der kurzfristig angesetzten Mannschaftsfahrt der Münchner nach Ibiza teilzunehmen.

Neuer-Einsatz in Hoffenheim wohl nicht gefährdet

Nach der Verleihung der Meisterschale machte sich ein prominenter Tross des deutschen Branchenprimus auf den Weg auf die spanische Mittelmeer-Insel, um den 34. Meistertitel der Vereinshistorie zu feiern. Neben Manuel Neuer waren unter anderem Thomas Müller, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Harry Kane und Kingsley Coman mit dabei.

Laut dem Medienbericht soll zumindest wahrscheinlich sein, dass der Einsatz Manuel Neuers am kommenden Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht gefährdet ist.

Es wäre der insgesamt 523. Bundesliga-Einsatz für Manuel Neuer. In seinem letzten Vertragsjahr schickt sich der Star-Keeper dann an, in die Top Fünf der ewigen Rekordspieler im deutschen Fußball-Oberhaus vorzustoßen.