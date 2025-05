Neuer verneigt sich vor langjährigem Bayern-Spezi Müller

AFP/SID/ALEXANDRA BEIER

Müller und Neuer bei der Meisterfeier

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer wird sein langjähriger Weggefährte Thomas Müller fehlen.

Das Abschiedsspiel der Vereinslegende am Samstag sei für Neuer "sehr traurig" gewesen, weil er "so viele Spiele" mit Müller bestritten habe. Der 35-Jährige sei "auch für meine Karriere mitverantwortlich", sagte der Torhüter am Sonntag in der BR-Sendung Blickpunkt Sport.

Das letzte Heimspiel von Müller in der Allianz Arena, das der FC Bayern 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen hatte, sei ein "schöner Moment" gewesen. Der Rahmen habe gepasst, betonte Neuer.

Sein langjähriger Teamkollege habe "in der Kabine" und "auf dem Platz immer alles gegeben" für den Verein. Der 39-Jährige spielt seit 2011 mit Müller in München und wurde mit ihm 2014 Weltmeister.

Dass er Müller nach Abpfiff die Meisterschale überlassen hatte, war für Neuer selbstverständlich: "Für mich war das ganz klar gewesen. Das gehört sich so, und der Thomas hat das mehr als verdient."

Müller verlässt den FC Bayern nach 25 Jahren im Sommer. Gemeinsam mit Neuer, der am Samstag sein Comeback nach einer Verletzungspause gefeiert hatte, wird er noch am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky) sowie bei der Klub-WM auflaufen.