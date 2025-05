Kaiserslautern-Boss spricht über Ache-Zukunft

IMAGO/Steven Mohr

Ragnar Ache (l.) ist Toptorschütze des 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hat vor dem 34. Spieltag in der 2. Bundesliga noch eine Chance auf den Relegationsplatz. Geschäftsführer Thomas Hengen sieht den Klub unabhängig vom Ausgang vor Herausforderungen. Hinter der sportlichen Zukunft von Torjäger Ragnar Ache steht ein Fragezeichen.

Der 1. FC Kaiserslautern liegt vor dem hochspannenden Saisonfinale der 2. Bundesliga mit 53 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang. Die Roten Teufel müssen am Sonntag (15:30 Uhr im sport.de-Liveticker) zwingend beim 1. FC Köln gewinnen und gleichzeitig auf Patzer der Konkurrenz hoffen, um doch noch auf den Relegationsplatz zu springen.

"Wir wollen die 56 Punkte holen und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt", stellte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen im Vorfeld gegenüber dem "SWR" klar.

Der 1. FC Kaiserslautern hatte sich erst vor rund drei Wochen von Cheftrainer Markus Anfang getrennt. Seitdem steht Torsten Lieberknecht auf dem Betzenberg an der Seitenlinie.

"Auf uns warten große Herausforderungen. Es wird wieder viel Fluktuation geben, was in der Transferphase normal ist. Und dann werden wir sehen, wie wir die neue Saison angehen", blickte Hengen schon einmal auf die kommende Spielzeit voraus.

1. FC Kaiserslautern: Ragnar Ache wohl schwer zu halten

Insbesondere rund um FCK-Torjäger Ragnar Ache ranken sich aktuell hartnäckige Transfer-Gerüchte.

"Es wird schon schwer, so einen Top-Stürmer zu halten. Wie gesagt, wir sind sehr happy, dass er [im Winter] bei uns geblieben ist. Jetzt hat er 18 Tore gemacht. Vielleicht kommen noch welche hinzu in einem oder in drei Spielen", sagte Hengen bezüglich des 26 Jahre alten Angreifers.

Wie "Sky" Mitte April berichtete, könnte Ache den 1. FC Kaiserslautern "im Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel für unter fünf Millionen Euro verlassen". Im Winter soll bereits Como 1907 angeklopft haben. Ache besitzt beim 1. FC Kaiserslautern einen Vertrag bis 2026.