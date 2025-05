Knallharte "Katastrophal"-Kritik am FC Bayern

IMAGO/RHR-FOTO

Kritik am Party-Trip der Stars des FC Bayern

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht den Party-Trip der Stars des FC Bayern nach Ibiza kritisch. Sein Vorwurf: Wettbewerbsverzerrung.

"Das Bild, das die Bayern im Moment abgeben, das ist doch katastrophal", sagte Hamann im Fußball-Talk "Sky 90". "Ich brauche den Max Eberl (Sportvorstand, Anm. d. Red.) gar nicht hören, weil der alles letzte Woche gesagt hat. Was soll er denn jetzt sagen? Es hat sich nichts geändert, das heißt er kann ja gar nichts sagen. Ich möchte das gar nicht in Frage stellen, dass sie das abgeknickt haben."

Was war passiert? Am Sonntag nach dem 2:0-Erfolg im letzten Heimspiel der Saison gegen Borussia Mönchengladbach und der großen Titel-Sause sowie dem Abschied von Thomas Müller waren mehrere Profis des FC Bayern per Privatjet für zwei Tage nach Ibiza geflogen - eine Reise, die die Verantwortlichen um Eberl der Mannschaft in der Woche zuvor noch untersagt hatten.

"Wir haben das ganz offen miteinander besprochen und gesagt, dass es sich nicht gehört. Der Wettbewerb läuft noch. Die Mannschaft hat es verstanden, dementsprechend keine Reise", hatte Eberl die Entscheidung damals begründet.

Droht Wettbewerbsverzerrung durch den FC Bayern?

Das Problem: Der FC Bayern hat auch jetzt noch eine aus Sicht der Konkurrenz extrem wichtige Bundesligapartie vor der Brust, gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr).

Die Kraichgauer sind Tabellen-15., können theoretisch aber noch vom 16. 1. FC Heidenheim abgefangen werden und müssten dann in die Relegation. Auch der FC St. Pauli auf Rang 14 ist rein rechnerisch noch nicht gerettet.

Hamann ermahnte Eberl, beim FC Bayern werde "jedes Wort anders oder verschärfter wahrgenommen" und ergänzte: "Ich habe da überhaupt kein Verständnis dafür."

Es gehe in der Debatte "um die Integrität des Wettbewerbs", betonte der frühere Münchner Profi, "und die haben sie nicht gewahrt".