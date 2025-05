Nach Schlägerei: FC-Star ins Krankenhaus eingeliefert

IMAGO/Schreyer

Tim Lemperle ist Top-Torschütze der Kölner

Schock-Nachricht in der entscheidenden Aufstiegswoche des 1. FC Köln. Stürmer Tim Lemperle ist laut Informationen von RTL/ntv und sport.de nach einer Auseinandersetzung in Köln mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie RTL/ntv und sport.de erfuhren, kam der 23-Jährige in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Kölner Krankenhaus. Der Offensivmann soll bei einer Schlägerei mehrere Verletzungen erlitten haben. Inzwischen hat Lemperle das Krankenhaus wieder verlassen.

Nach Informationen unserer Redaktion soll der FC-Stürmer stark alkoholisiert gewesen sein. Die weiteren Hintergründe sind bislang unklar.

1. FC Köln ist über Vorfall "informiert"

Beim Montagstraining am Geißbockheim fehlte der Angreifer. Der 1. FC Köln hat auf Anfrage bestätigt, dass Lemperle in eine Auseinandersetzung verwickelt war.

"Wir sind über den Vorfall informiert. Tim wurde am frühen Sonntagabend tätlich angegangen und hat dabei Gesichtsverletzungen erlitten", sagte Sportdirektor Thomas Kessler. "Nach aktuellem Stand ist es unwahrscheinlich, dass er am kommenden Sonntag einsatzfähig sein wird."

Aufstieg des 1. FC Köln noch nicht fix

Am kommenden Sonntag trifft der Klub mit Interimstrainer Friedhelm Funkel im Aufstiegsfinale auf den 1. FC Kaiserslautern (15.30 Uhr/sport.de-Ticker) und kann dort den Wiederaufstieg in die Bundesliga klarmachen. Ein Unentschieden reicht dem Klub für den Aufstieg.

Der erfolgreichste Torschütze der Kölner stand zuletzt am Freitag beim 2:1 in Nürnberg auf dem Platz. Dabei bereitete Lemperle beide Tore vor. Er stand seit dem 27. Spieltag immer in der Startformation des Tabellenzweiten der 2. Bundesliga.

Lemperle steht übereinstimmenden Berichten zufolge vor einem ablösefreien Sommer-Wechsel zur TSG Hoffenheim. In dieser Saison erzielte er für den Effzeh zehn Tore und sechs Assists. In der Saison 2023/24 war er an den Zweitligisten Greuther Fürth ausgeliehen. Im Sommer kehrte Lemperle zum 1. FC Köln zurück.