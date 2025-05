Neue Infos zu Werder-Interesse an Kiel-Star

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Nicolai Remberg (li.) ist Thema bei Werder Bremen

Nachdem Europa knapp verpasst wurde, laufen bei Werder Bremen derzeit im Hintergrund die Arbeiten am Kader-Umbau für die kommende Saison. Während Verteidiger Niklas Stark wohl gehalten werden soll, gibt es auch neue Informationen zu Defensivspezialist Nicolai Remberg, der von Holstein Kiel kommen könnte.

Eigentlich hat Nicolai Remberg bei Holstein Kiel noch einen Vertrag bis Sommer 2026, erst im Februar hatte er diesen verlängert. Doch am Wochenende wurde der defensive Mittelfeldspieler mit Werder Bremen in Verbindung gebracht. Angesichts des mittlerweile fixen Abstiegs der Kieler Störche könnte Remberg eine Luftveränderung anstreben, um in der Bundesliga zu bleiben, hieß es bei "Ligainsider.de".

Nun hat die den Bremern nahe "Deichstube" genauere Informationen zu den Gerüchten um Remberg präsentiert. Demnach befindet sich Remberg tatsächlich im Blickfeld des SV Werder, von einer intensiven Beschäftigung mit dem 24-Jährigen, wie es bei "Ligainsider.de" stand, ist allerdings nicht die Rede.

Die Spur sei nicht heiß, so die "Deichstube", wenn überhaupt wäre Remberg auch nur als Ergänzungsspieler ein Thema. Ob er diese Rolle übernehmen wollen würde, ist offen.

Dass Spekulationen um Remberg aufkommen, überrascht nicht, kennen sich doch Werders Profi-Chef Peter Niemeyer und der Defensivallrounder bestens aus gemeinsamen Zeiten bei Preußen Münster, wo Remberg ausgebildet, zum Profi wurde und zum damaligen Aufstieg in die 3. Liga beitrug, bevor er 2023 nach Kiel weiterzog und auch dort aufstieg, dieses Mal in die 1. Liga.

Werder will mit Stark verlängern

Sollte Remberg sich einen Wechsel an die Weser vorstellen können, wäre er wohl für die vertraglich fixierte Summe von drei Millionen Euro zu haben, wie die "Deichstube" erfahren hat. Für die Bremer ist das allerdings viel Geld, allen voran für einen nicht als Stammkraft eingeplanten Spieler.

Während an einem Remberg-Transfer wohl nichts dran ist, hat das Werder-nahe Portal weiter herausbekommen, dass der SVW mit Niklas Stark verlängern will. Der Vertrag des Verteidigers läuft im Sommer 2026 aus. Bislang gab es noch keinen Poker, doch dieser soll zeitnah starten.

"Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen und über die Zukunft sprechen, das ist intern auch klar kommuniziert", sagte Niemeyer gegenüber der "Deichstube" über Stark. Werder habe "großes Interesse, weiterhin mit Niklas zusammenzuarbeiten."