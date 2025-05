Frauen-EM kurz vor Ticket-Rekord

AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Der EM-Pokal

Die Europameisterschaft der Frauen stößt bei Fußball-Fans auf großes Interesse. Wie die UEFA am Montag mitteilte, sind bereits mehr als 550.000 Tickets für das Turnier in der Schweiz verkauft worden. Insgesamt stehen 673.000 Karten zur Verfügung. Damit wackelt der Rekord aus dem Jahr 2022: Vor drei Jahren waren in England knapp 575.000 Fans in die Stadien gekommen.

"Die Wirkung der Women's EURO 2025 geht weit über den Wettbewerb selbst hinaus", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin: "Mit einem Rekordpreisgeld und beispiellosem Sponsoreninteresse wird das Turnier mehr Investitionen in den Frauenfußball bringen als je zuvor."

Insgesamt werden 41 Millionen Euro Preisgeld ausgeschüttet und sollen die Entwicklung im europäischen Frauenfußball auch im Breitensport vorantreiben. Die UEFA rechnet zudem mit etwa 192 bis 206 Millionen Euro Wirtschaftsleistung für die Schweiz.

Das Turnier beginnt am 2. Juli, die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Gruppenspiel am 4. Juli gegen Polen. Das Finale steigt am 27. Juli im St. Jakob-Park in Basel.