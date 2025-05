DFB verkündet Schiedsrichter-Gespann für Pokalfinale

FIRO/SID/Max Ellerbrake

Schiedsrichter Christian Dingert

Schiedsrichter Christian Dingert wird das 82. Finale im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld leiten.

Dieses Spiel sei "natürlich etwas ganz Besonderes", sagte der 44-Jährige beim offiziellen "Cup Handover" im Wappensaal des Berliner Rathauses: "Vor einer solchen Kulisse auf dem Rasen zu stehen und Teil dieses Saison-Höhepunktes zu sein, davon träumt jeder Schiedsrichter - und für mich geht dieser Traum nun in Erfüllung, nachdem ich schon seit einigen Jahren auf dieses Ziel hinarbeite."

Unterstützt wird der Lebecksmühler am 24. Mai im Berliner Olympiastadion an den Seitenlinien von seinen Assistenten Benedikt Kempkes und Nikolai Kimmeyer. Zum Team gehören außerdem der Vierte Offizielle Robert Hartmann sowie Sascha Thielert als Fünfter Offizieller, der im DFB-Pokal-Finale stets als Ersatzassistent eingeplant ist. Als Video-Assistenten in Köln fungieren Benjamin Brand und Felix-Benjamin Schwermer.

Dingert habe "nicht nur in dieser Saison bewiesen, dass er in der Lage ist, große Spiele zu pfeifen. Er hat sich diese Ansetzung mit seinen Leistungen im Laufe der vergangenen Jahre verdient", sagte Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH.

Dingert leitete bislang 33 Partien im DFB-Pokal, in der deutschen Eliteliga kam er 200 Mal zum Einsatz. Von 2013 bis 2024 fungierte er zudem als FIFA-Schiedsrichter und kam zu einigen internationalen Spielleitungen.