Felix Zwayer leitet Europa-League-Finale

AFP/SID/FILIPE AMORIM

Schiedsrichter Felix Zwayer

Große Ehre für Schiedsrichter Felix Zwayer: Wie die UEFA am Montag bekannt gab, wird der deutsche Referee am 21. Mai das englische Finale der Europa League zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United in Bilbao leiten.

Komplettiert wird Zwayers Team durch die Assistenten Robert Kempter und Christian Dietz sowie den Vierten Offiziellen Maurizio Mariani aus Italien. Marianis Landsmann Daniele Bindoni fungiert als Reserve-Assistent. Die DFB-Schiedsrichter Bastian Dankert und Benjamin Brand unterstützen Zwayer als Video-Assistenten. Als VAR-Support wurde der Spanier Carlos Del Cerro Grande nominiert.

"Herzlichen Glückwunsch an Felix, Robert, Christian, Bastian und Benjamin. Alle fünf haben sich diese Nominierung durch sehr gute Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene verdient", sagte Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH. Die Nominierung sei "nicht nur eine Auszeichnung für Felix und sein Team, sondern auch für das deutsche Schiedsrichterwesen".

Letzter deutscher Final-Schiri 2017

Das bisher letzte europäische Endspiel, das von einem deutschen Schiedsrichter geleitet wurde, war das Champions-League-Finale 2017 zwischen Juventus Turin und Real Madrid (1:4). Schiedsrichter war Felix Brych. Zwayer kommt in dieser Saison auf sieben Einsätze in der Champions League und ein Spiel in der Europa League. Für den 43 Jahre alten Berliner ist es das erste Klubfinale auf europäischer Bühne.

Für das womöglich mit deutscher Beteiligung stattfindende Endspiel in der Nations League am 8. Juni bekam der Schweizer Sandro Schärer den Zuschlag. Das DFB-Team bestreitet sein Halbfinale vier Tage zuvor gegen Portugal, außerdem duellieren sich Spanien und Frankreich.

Das Endspiel der Champions League der Männer zwischen Inter Mailand und Paris St. Germain am 31. Mai wird der Rumäne Istvan Kovacs leiten, für das Finale der Frauen zwischen dem FC Barcelona und dem FC Arsenal wurde die Kroatin Ivana Martincic nominiert. Für das Finalduell in der Conference League zwischen dem FC Chelsea und Betis Sevilla fungiert Irfan Peljto aus Bosnien-Herzegowina als Referee.