Medien: FC Bayern setzt Sané Vertrags-Deadline

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Verlässt Leroy Sané den FC Bayern?

Der FC Bayern will in der Causa Leroy Sané so schnell wie möglich Planungssicherheit und hat dem Nationalspieler deshalb nun die sprichwörtliche Pistole auf die Brust gesetzt. "Sport1" berichtet von einer Deadline für den Flügelspieler, die noch in dieser Woche ausläuft.

Die Fronten zwischen dem FC Bayern und dem Sané-Lager sind offenbar verhärtet. "Sport1" zufolge fordert der Rekordmeister bis zum Freitag eine endgültige Entscheidung vom Flügelstürmer, ob er das vorliegende Angebot des Vereins zur Vertragsverlängerung annimmt oder nicht.

Ob der Klub sein Vertragsangebot zurückziehen würde, sollte Sané es nicht innerhalb der nächsten vier Tage annehmen, ist unklar.

FC Bayern wird Sané-Angebot nicht mehr nachbessern

Sané selbst wünscht sich übereinstimmenden Meldungen zufolge ein Modell, das ein Fix-Gehalt von zwölf Millionen Euro vorsieht. Der FC Bayern bietet hingegen "nur" zehn Millionen Euro jährlich. In beiden Fällen kann Sané sein Salär dank Bonuszahlungen auf 15 Millionen Euro erhöhen. Die garantierten zwei Millionen Unterschied könnten nun über die Zukunft des Spielers in München entscheiden.

Laut "Sport1"-Angaben wird der FC Bayern sein Angebot an Sané nicht mehr nachbessern. Die Meinung in der Chefetage: Ein Spieler wie er brauche den zusätzlichen Anreiz, sich die Millionen verdienen zu müssen, um regelmäßig Leistung zu zeigen. Dass Sané diese Einschätzung nicht gefällt, liegt auf der Hand.

Leroy Sané gehen die Optionen aus

Das Problem des Spielers: Ihm stehen längst nicht mehr so viele Türen wie in der Vergangenheit offen. Die großen Premier-League-Klubs sollen ihn nicht mehr weit oben auf ihren Wunschzetteln haben. "Sport1" schreibt von den Optionen Saudi-Arabien und Galatasaray Istanbul, die verfügbar wären, Sané aber wiederum nicht reizen.

Die französische "L'Équipe" berichtet darüber hinaus von einer Anfrage von Olympique Marseille. Doch auch dorthin will Sané dem Bericht zufolge nicht wechseln. Die Frage nach seiner sportlichen Zukunft bleibt entsprechend spannend.