Gerücht: 1. FC Köln will Ache "unbedingt"

IMAGO/Ralf Brueck

Jubelt Ragnar Ache bald für den 1. FC Köln?

Ragnar Ache tritt mit dem 1. FC Kaiserslautern am Sonntag in der 2. Bundesliga beim 1. FC Köln an. Spielt der Torjäger dann womöglich bei seinem künftigen Arbeitgeber vor?

Ragnar Ache ist durch seine 18 Saisontore für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga in das Blickfeld anderer Klubs gerückt. Der 1. FC Köln soll einer der Interessenten sein.

Wie es in der "Sky"-Sendung "Transfer Update - die Show" heißt, würden die Domstädter bei Ache Ernst machen. Der 1. FC Köln möchte den Mittelstürmer demnach "unbedingt" im Sommer verpflichten. Im Hintergrund würden aktuell sogar schon "konkrete Gespräche" laufen, berichtet "Sky"-Reporter Florian Plettenberg in diesem Zusammenhang.

Ache gastiert mit dem 1. FC Kaiserslautern beim 1. FC Köln

Spannend: Der 1. FC Köln trifft am 34. Spieltag der 2. Bundesliga am Sonntag (15:30 Uhr im sport.de-Liveticker) auf den 1. FC Kaiserslautern. Den Rheinländern reicht ein Punkt zum direkten Aufstieg, die Roten Teufel haben ihrerseits noch Außenseiterchancen auf den Relegationsplatz.

Um eine Chance auf eine Ache-Verpflichtung zu haben, müsste es der 1. FC Köln wohl in die Erstklassigkeit schaffen.

Bereits seit Monaten ranken sich immer wieder Transfer-Spekulationen um den 26-Jährigen. Im Winter soll bereits Como 1907 aus der Serie A angeklopft haben. Ache blieb dem 1. FC Kaiserslautern treu. Und im bevorstehenden Sommer?

Ausstiegsklausel beim 1. FC Kaiserslautern?

"Es wird schon schwer, so einen Top-Stürmer zu halten. Wie gesagt, wir sind sehr happy, dass er [im Winter] bei uns geblieben ist. Jetzt hat er 18 Tore gemacht. Vielleicht kommen noch welche hinzu in einem oder in drei Spielen", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen kürzlich im "SWR".

Das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend - ab August live im Free-TV bei RTL oder Nitro.

Gerüchten zufolge besitzt Ache beim 1. FC Kaiserslautern eine Ausstiegsklausel. Laut "Sky" wären "circa vier bis fünf Millionen Euro" an Ablöse fällig.