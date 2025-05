HSV weiß um "guten Markt" für Toptorjäger Selke

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Kann der HSV seinen Toptorjäger Davie Selke halten?

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV kämpft um einen Verbleib von Zweitliga-Toptorjäger Davie Selke. Dessen Vertrag läuft zum Saisonende nämlich aus, Interessenten dürften sich bereits in Stellung gebracht haben.

Angreifer Davie Selke wird auf eine perfekte, erste Saison beim HSV zurückblicken können. Nicht nur gelang dem 30-Jährigen mit seinem Team der lang ersehnte Aufstieg in die Bundesliga. Mit 22 Treffern aus 30 Zweitligaspielen wird er sich wohl auch zum Torschützenkönig krönen können.

Nun läuft allerdings sein im vergangenen Sommer vereinbarter Einjahresvertrag an der Elbe aus. Zwar fanden erste Gespräche zwischen Spieler und Klub bereits statt, noch wurde aber keine Einigung erzielt. Aktuell wäre Selke zum 1. Juli daher ablösefrei zu haben.

"Davie hat sich in dieser Saison einen guten Markt erarbeitet", weiß auch Profifußball-Direktor Claus Costa, der im "Sky"-Interview aber auch ankündigte: "Wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen." Selke habe den HSV-Bossen mitgeteilt, dass er nach den aufregenden letzten Tagen zunächst einmal "ein, zwei Tage komplett Ruhe" haben möchte. "Die genehmigen wir ihm auch. Dann werden wir uns zusammensetzen und seine weitere Zukunft besprechen."

Wie Costa betonte, sei in den vergangenen Monaten ein sehr "vertrauensvolles Verhältnis gewachsen", beide Seiten gingen "völlig transparent" in die bevorstehenden Gespräche.

Selke hat Erwartungen beim HSV "übererfüllt"

Selke kam im vergangenen Sommer ablösefrei vom 1. FC Köln nach Hamburg, zunächst in der Rolle als Ersatzmann für Mittelstürmer Robert Glatzel. Nachdem sich der 31-Jährige schwer verletzte, rückte der Olympia-Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro vermehrt in die Startelf - und verhalf seiner Mannschaft mit seinen Treffern zum Bundesliga-Aufstieg.

Der Routinier habe "die Erwartungen nicht nur überfüllt, sondern weit übertroffen. Und das nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem auch neben dem Platz", betonte Costa. Dass man nun mit Selke über den Sommer hinaus zusammenarbeiten will, sei klar: "Sonst wären wir nie in die Gespräche eingestiegen."

Derweil will der HSV in den kommenden Wochen auch mit weiteren Spielern Gespräche führen. "Unsere Protagonisten sind die wichtigsten Spieler. Was unsere Mannschaft geleistet hat, kann man nicht hoch genug bewerten. Die ersten Gespräche sind sicherlich mit all den Spielern bei uns im Kader, mit ihren verschiedenen Vertragssituationen", so Costa.