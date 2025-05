Medien: FC Bayern segnet Vertragspaket für Tah ab

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Bald gemeinsam beim FC Bayern? Harry Kane und Jonathan Tah

Von den Fans von Bayer Leverkusen hat sich Nationalspieler Jonathan Tah bereits am vergangenen Wochenende im heimischen Stadion verabschiedet. Folgt schon bald ein ablösefreier Wechsel zum FC Bayern?

Der FC Bayern hat bei Nationalspieler Jonathan Tah inzwischen ein konkretes Vertragsangebot unterbreitet, berichtet "Sky" am Montagabend.

Die Führungsetage der Münchner habe intern unisono ihren Wunsch nach einer Verpflichtung geäußert. Das Vertragspaket für den 29-Jährigen sei an der Säbener Straße "abgesegnet" worden, heißt es. Aus Sicht des deutschen Rekordmeisters stehen Laufzeit, Gehalt und Unterschriftsbonus somit fest, nun müsste nur noch Tah selbst zustimmen.

Jonathan Tah wird beim deutschen Rekordmeister als Ersatz des Engländers Eric Dier eingeplant - und zwar möglichst schon zur Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli). Der Ende Juni auslaufende Vertrag des Routiniers wurde nicht verlängert, am vergangenen Samstag war er in der Allianz Arena offiziell verabschiedet worden.

Beim FC Bayern sei man "Sky" zufolge sehr zuversichtlich, bald schon die Zusage von Tah bekommen zu können.

Zahavi spricht angeblich auch weiterhin mit dem FC Barcelona

Der DFB-Star wird, wie inzwischen Bayern-Angreifer Leroy Sané, von Berater Pini Zahavi betreut. Dieser soll erst am vergangenen Sonntag beim FC Barcelona zugegen gewesen sein - wohl auch, um Gespräche mit den Spaniern über eine Tah-Verpflichtung zu führen, so Transfer-Journalist Florian Plettenberg.

Schon seit mehreren Monaten wird der 35-fache Nationalspieler mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, der allerdings im Gehaltsgefüge zunächst einmal Platz schaffen müsste. Erwartet wird derweil, dass die Entscheidung des Noch-Bayer-Kapitäns nicht in einigen Wochen, sondern in den nächsten Tagen fallen wird.

Jonathan Tah kam vor knapp zehn Jahren von seinem Heimatklub Hamburger SV für die Ablöse von 9,5 Millionen Euro ans Bayer-Kreuz, wo er sich zum Nationalspieler und Leistungsträger entwickelte.