Bericht: BVB hat Spurs-Juwel "auf der Shortlist"

IMAGO/Gonzales Photo/Frederikke Jensen

Mikey Moore steht beim BVB auf dem Zettel

Tottenham Hotspur steht am 21. Mai zwar im Europa-League-Endspiel gegen Manchester United und kann sich dort einen großen Titel schnappen, spielt ansonsten aber eine katastrophale Premier-League-Saison. Trotz des desolaten 17. Tabellenplatzes hat sich in den vergangenen Wochen ein wahres Top-Talent in den Vordergrund gespielt. Auch Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll das Offensiv-Juwel ins Visier genommen haben.

Es handelt sich um Mikey Moore, den erst 17-jährigen Flügelstürmer von Tottenham Hotspur. Das Eigengewächs der Spurs hat als Teenager bereits elf Einsätze in der Premier League zu Buche stehen, debütierte dort sogar schon mit 16 Jahren. Zuletzt wurde er wieder vermehrt von Teammanager Ange Postecoglou eingesetzt und gegen West Ham United (1:1) und Crystal Palace (0:2) eingewechselt.

Das englische Top-Talent soll sich auch bei Borussia Dortmund bereits in die Notizbücher der Scouts gespielt haben. In einem "Sky"-Bericht heißt es, dass Mikey Moore "auf der Shortlist" des BVB stehen soll.

Tottenham spielt katastrophale Saison in der Premier League

Die Schwarz-Gelben sollen sich im Werben um den englischen Juniorennationalspieler allerdings "nicht in der Pole Position" befinden, wie es in dem Medienbericht weiter heißt.

Vielmehr sollen gleich mehrere Klubs aus der Premier League ebenfalls ihre Fühler nach Moore ausgestreckt haben, der bei Tottenham noch einen laufenden Vertrag bis 2027 besitzt.

Die Spurs spielen in der englischen Meisterschaft ein katastrophales Jahr und sehnen in der Premier League das Saisonende herbei. Als Tabellen-17. haben sie unterirdische 20 Saisonniederlagen zu Buche stehen, laufen den eigenen Ansprüchen weit hinterher.

Nur den noch einmal deutlich schwächeren und schon seit Wochen abgestiegenen Konkurrenten Ipswich Town, Leicester City und FC Southampton ist es zu verdanken, dass die Londoner nicht auch selbst ernsthaft um die Klasse fürchten mussten.