Bellingham-Flirt "elektrisiert" den BVB

Jobe Bellingham befindet sich auf dem BVB-Radar

Mit der Verpflichtung von Jude Bellingham landete Borussia Dortmund 2020 einen absoluten Volltreffer. Jetzt gilt sein jüngerer Bruder Jobe als heißer Transfer-Kandidat beim BVB. Auf dem Weg zu einer möglichen Verpflichtung gibt es aber noch einige Hürden.

Bellingham bei Borussia Dortmund? Klingt vertraut. Ab der kommenden Saison könnte es wieder soweit sein, denn übereinstimmenden Medienberichten zufolge zeigt der BVB großes Interesse an Jobe Bellingham vom AFC Sunderland.

Wie zunächst die "Ruhr Nachrichten" meldeten, reiste ein Dortmunder Tross um Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Trainer Niko Kovac vergangene Woche sogar persönlich in den Norden Englands, um die Bemühungen um den 19-Jährigen vor Ort zu intensivieren.

Jobe Bellingham und der BVB - im Sommer könnte es heiß werden.

Einige Parallelen zu Bruder Jude Bellingham

Der Youngster ist wie sein berühmter Bruder im zentralen Mittelfeld beheimatet. Das ist allerdings nicht die einzige Parallele.

Jobe Bellingham durchlief ebenfalls die Nachwuchsabteilung von Birmingham City. Im Alter von gerade einmal 16 Jahren debütierte der Rechtsfuß im Januar 2022 für den Klub aus der zweitgrößten Stadt Englands.

Anderthalb Spielzeiten später zog Jobe Bellingham dann aber zum AFC Sunderland weiter. Beim Traditionsklub ist der inzwischen 19-Jährige seitdem zu einer festen Größe gereift und aus der Startelf von Cheftrainer Régis Le Bris nicht mehr wegzudenken.

Im April wurde Jobe Bellingham zum "Young Player of the season" der englischen Championship ausgezeichnet. Bruder Jude gewann den Preis 2020 in Diensten von Birmingham City.

"Youth Player of the season": Jobe Bellingham

In der laufenden Saison stand Jobe Bellingham bereits in 41 Pflichtspielen auf dem Rasen. Einer seiner Vorteile: Der BVB-Kandidat ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar. So kann Jobe Bellingham sowohl als Sechser wie auch als Zehner agieren - eine weitere Parallele zu Jude.

"Er ist noch ein junger Spieler, der die Fähigkeit hat, in vielen verschiedenen Rollen zu spielen", erklärte Sunderlands Coach Le Bris im vergangenen Herbst gegenüber "Sky Sports". Ihm selbst gefalle Jobe Bellingham als Achter, "denn ich halte ihn für einen offensiven Mittelfeldspieler. Er kann seine Kraft, seine Laufstärke und seine Fähigkeit, Druck auszuüben, zum Ausdruck bringen - um Verteidigung und Angriff zu verbinden", führte der Franzose aus.

Hamann rät BVB zur Verpflichtung

Aktuell kämpft Jobe Bellingham mit dem AFC Sunderland in den Championship-Playoffs um den Aufstieg in die Premier League. Das Halbfinal-Hinspiel gegen Coventry City wurde auswärts mit 2:1 gewonnen, das zweite Aufeinandertreffen steigt am Dienstagabend (21 Uhr). Die Augen werden auch dann wieder auf Jobe Bellingham gerichtet sein.

TV-Experte Dietmar Hamann ist davon überzeugt, dass der Youngster im Sommer bereit für den nächsten Karriereschritt ist. "Die zweite englische Liga ist eine der härtesten Ligen in Europa. In der Championship kommt es stark auf Körperlichkeit an. Es erfordert Willen und Charakter, sich dort durchzusetzen, und das hat er als junger Spieler geschafft", analysierte der Ex-Liverpool-Profi zuletzt in seiner "Sky"-Kolumne.

Hamanns Fazit: "Wenn er dort zwei Jahre gespielt und seine Tore gemacht hat, wird ihn in der Bundesliga nichts erschrecken."

"Der BVB hat mit Jude Bellingham, Sancho und Gittens sehr gute Erfahrungen gemacht. Jobe Bellingham könnte dem BVB mit seinen Eigenschaften weiterhelfen. Hoffen wir für die Dortmunder, dass sie ihn bekommen", sprach sich der Vize-Weltmeister von 2002 für einen Transfer-Vorstoß der Schwarz-Gelben im Sommer aus.

BVB-Experte sieht mehrere Hürden

Ein Selbstläufer wäre eine Verpflichtung des englischen U21-Nationalspielers für die Westfalen jedoch nicht. RTL-Reporter und BVB-Experte René Langhoff sieht für die Dortmunder auf dem Weg zu einem möglichen Transfer noch mehrere sportliche Hürden.

"Man muss sich für die Champions League qualifizieren, um auch die Ablösesumme stemmen zu können, die wahrscheinlich jenseits von 25 Millionen Euro liegt. Es geht auch darum, ein weiteres Argument für Jobe Bellingham zu schaffen, damit er nach Dortmund kommt", weiß Langhoff.

Der Mittelfeldmann möchte sich schließlich "bei seinem nächsten Klub auf allerhöchstem Niveau weiterentwickeln", erklärte der RTL-Reporter.

"Die Familie zu überzeugen, dürfte leichter fallen, denn die hat ja bei Jude Bellingham gesehen, dass Dortmund genau der richtige Standort sein kann, um eine Weltkarriere zu starten", führte Langhoff aus.

Name Bellingham "elektrisiert" alle beim BVB

Letztlich sei es "wahrscheinlich eine persönliche Entscheidung für Jobe Bellingham: Möchte er wirklich exakt den gleichen Weg gehen wie sein Bruder? Die Gefahr wäre natürlich umso größer, dass permanent dieser Vergleich da ist", ordnete der BVB-Experte mögliche Risiken ein. Eine Verpflichtung ist folgerichtig nicht in Stein gemeißelt.

"Allein der Name Bellingham elektrisiert natürlich die BVB-Fans und die BVB-Bosse", ist sich Langhoff sicher.

Die kommenden Wochen dürften in der Personalie hochspannend werden. Der Transfer-Sommer wird ein heißer.