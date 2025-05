Nächster Top-Spieler weg? Bayer Leverkusen droht Ausverkauf

IMAGO/UWE KRAFT

Neue Gerüchte um Bayer Leverkusens Victor Boniface

Xabi Alonso verlässt Bayer Leverkusen nach der laufenden Saison mit Gewissheit, auch Kapitän Jonathan Tah geht von Bord. Während Fußball-Deutschland auf eine Entscheidung im Fall Florian Wirtz wartet, droht dem Werksklub womöglich ein weiterer Abgang.

Victor Boniface zieht es einem Bericht von "Africafoot.com" wohl endgültig weg von Bayer Leverkusen. Der Nigerianer habe das Interesse des englischen Premier-League-Klubs Newcastle United auf sich gezogen.

Vertreter von Newcastle befänden sich demnach schon seit Wochen mit der Boniface-Seite in Gesprächen. Auch Bayer Leverkusen soll längst kontaktiert worden sein, heißt es.

Angeblich wären die Engländer bereit, für den Mittelstürmer eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro zu zahlen. Im Gespräch sei zudem ein Fünfjahresvertrag für den 24-Jährigen.

Boniface war im Winter beinahe schon weg

Zwar berichtet "Bild", dass zwischen beiden Klubs noch keine Verhandlungen stattgefunden haben. Bayer Leverkusen würde sich aber durchaus gesprächsbereit zeigen, sollte ein Angebot in dieser Höhe am Rhein eintrudeln würde - und das trotz der kuriosen Transfer-Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit.

Erst im zurückliegenden Winter-Transferfenster hatte der saudi-arabische Klub Al-Nassr ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro für Boniface vorgelegt. Bayer stimmte zu, der Spieler verabschiedete sich sogar schon von seinen Teamkollegen. Dann ließ Al-Nassr den Deal auf der Zielgeraden jedoch platzen und der Nigerianer blieb in Leverkusen.

Trotz des Hin und Hers zählte Victor Boniface, der bei Bayer vertraglich noch bis 2028 gebunden ist, in der Rückrunde zu den Stürmer-Optionen von Trainer Xabi Alonso. Einen Stammplatz hatte der zwölffache Nationalspieler aber nicht mehr. In 19 Bundesliga-Partien kommt Boniface, in der Hinrunde von einer Oberschenkelverletzung zurückgeworfen, auf acht Tore.

Klar dürfte sein: Sollte Leverkusen einem Transfer von Boniface zustimmen, müsste zur neuen Saison Ersatz her. Auch der zuletzt von Aston Villa ausgeliehene Emiliano Buendía verlässt Bayer nach der Saison. Um Toptorjäger Patrik Schick rankten sich derweil ebenfalls Gerüchte um einen Abschied.