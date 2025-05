Verwirrung um möglichen Stiller-Abgang zum FC Liverpool

IMAGO/Philipp Szyza

Angelo Stiller ist Stammspieler beim VfB Stuttgart

Die Gerüchteküche um Nationalspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart brodelt bereits seit Wochen heftig. Zuletzt wurde vor allem der FC Liverpool als möglicher Abnehmer für den Mittelfeldspieler heiß gehandelt. Neue Medienberichte gehen nun aber in eine andere Richtung.

Der neue englische Meister FC Liverpool soll überaus interessiert sein an Angelo Stiller und sogar willens, bis zu 60 Millionen Euro für den 23-Jährigen auszugeben. So zumindest hieß es in einem letzten Bericht des spanischen Portals "fichajes.net", in dem Stiller als "idealer Kandidat" von Liverpools Meistercoach Arne Slot ausgemacht worden sein soll.

Am Montag vermeldete dann allerdings "Sky", dass die Avancen der Reds überhaupt nicht so weit reichen, wie zuvor bereits kolportiert. Das Thema eines möglichen Stiller-Wechsels zum FC Liverpool soll demzufolge "aktuell nicht heiß sein".

Im Gegenteil: Nach derzeitiger Sachlage plant der VfB Stuttgart fest mit Stiller für die kommende Saison, wie es bei "Sky" weiter hieß. Mit 46 Pflichtspiel-Einsätzen ist der gebürtige Münchner absolut gesetzt im System von Cheftrainer Sebastian Hoeneß, der praktisch nie auf den Linksfuß verzichtet, wenn er fit und einsatzfähig ist.

VfB-Bosse ab 60 Millionen Euro Ablöse wohl gesprächsbereit

Auch zum derzeitigen Vertragswerk Stillers beim VfB Stuttgart hielt der TV-Sender jüngst neue Informationen bereit. Demnach können die Schwaben ihrem Starspieler die Ausstiegsklausel in seinem bis 2028 datierten Vertrag für eine Einmalzahlung von zwei Millionen Euro abkaufen. Zuvor war noch von einer Einmalzahlung von vier Millionen Euro die Rede.

Die Stuttgarter Verantwortlichen planen gegenwärtig sicher mit Stiller im zentralen Mittelfeld. Erst, wenn ein potenzieller Interessent wirklich bereits sein sollte, mindestens 60 Millionen Euro für den Führungsspieler hinzublättern, wären die VfB-Bosse wohl gesprächsbereit.