Keeper wehmütig: So plant S04 den Fährmann-Abschied

IMAGO/RHR-FOTO

Ralf Fährmann wird den FC Schalke 04 im Sommer endgültig verlassen

Wenn der FC Schalke 04 am kommenden Sonntag das letzte Saisonspiel bestreitet, dann stehen in der Veltins Arena zahlreiche Abschiede an. Mit dabei: Ralf Fährmann, mit dem der Klub zerstritten ist, der aber aufgrund seiner Verdienste wohl dennoch eine große Bühne bekommen soll.

Am Sonntag, den 18. Mai 2025, sind die Augen beim FC Schalke 04 ein letztes Mal auf Ralf Fährmann gerichtet. Dann nämlich bestreitet der Fußball-Zweitligist sein finales Spiel der Saison 2024/25 in der heimischen Veltins Arena, um 15:30 Uhr ist die SV Elversberg zu Gast (im sport.de-Live-Ticker).

Vorher wird Schalke zahlreiche Spieler verabschieden und unter diesen soll auch der zuletzt ins Abseits geratene Fährmann sein, wie die "WAZ" erfahren hat. Seit über einem Jahr gibt es zwar Unstimmigkeiten zwischen dem Keeper und der Vereinsführung, dennoch soll der 36-Jährige als verdienter Spieler seinen Applaus bekommen.

Als 15-Jähriger war Fährmann zum Revierklub gekommen, stand viele Jahre lang als Stammtorwart zwischen den Pfosten, war Kapitän und sehr beliebt unter den S04-Anhängern.

Also soll der inzwischen zur U23 abgeschobene Keeper noch einmal die große Bühne und einen Blumenstrauß bekommen - der Ärger um ein nicht autorisiertes Interview, eine spätere Suspendierung, eine Klage, um wieder am Training teilnehmen zu können: all das soll kurzzeitig in den Hintergrund rücken.

Fährmann selbst zeigte sich am Montagnachmittag in den Sozialen Medien wehmütig mit Blick auf seinen Schalke-Abschied nach 289 Spielen.

FC Schalke 04: Fährmann vor Abschied traurig

Bei Instagram postete er in einer Story ein Video von sich, wie er auf der Tribüne des alten Parkstadions sitzt und in die untergehende Sonne blickt, garniert mit den Worten: "Puuh, was für eine Reise. Ich wünschte, sie würde niemals enden." Im Hintergrund lief dabei das Lied "Verdammt ich lieb' Dich" von Matthias Reim.

In einem weiteren Posting schrieb er "Es war mir eine Ehre" und zeigte eine Auswahl seiner Torwart-Trikots.

Neben Fährmann wird der FC Schalke 04 noch Dominick Drexler, Marcin Kaminski, Tobias Mohr, Mehmet Can Aydin und Aymen Barkok vor der großen Kulisse auf dem Rasen der Veltins Arena verabschieden.