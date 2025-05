Bedient sich der BVB beim 1. FC Kaiserslautern?

IMAGO/Patrick Scheiber

Mert Baser (r.) soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Mert Baser ist eines der größten Talente beim 1. FC Kaiserslautern. Nun streckt offenbar Borussia Dortmund die Fühler nach dem offensiven Mittelfeldspieler aus.

Wie das Portal "fussballeuropa.com" berichtet, hat Mert Baser das Interesse von mehreren Klubs aus dem In- und Ausland geweckt.

Namentlich werden aus Deutschland Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg genannt. Auch bei den türkischen Vereinen Fenerbahce und Galatasaray sowie den Premier-League-Klubs Newcastle United, Manchester United und Aston Villa und den Serie-A-Vertretern Atalanta Bergamo, Inter und der AC Mailand soll der Youngster vom 1. FC Kaiserslautern auf dem Zettel stehen.

Mit einigen Interessenten soll Baser bereits in Kontakt stehen. Ein konkretes Angebot liege dem 18 Jahre alten Deutsch-Türken aber noch nicht vor.

Vertraglich ist Baser nur noch bis zum Ende der Saison an Lautern gebunden. Auf eine Verlängerung konnten sich beiden Parteien noch nicht einigen.

Baser ist in Kaiserslautern geboren und läuft seit 2014 für die Roten Teufel auf.

In der aktuellen Saison kommt das Talent hauptsächlich in der U19 Nachwuchsliga zum Einsatz. Nach 25 Spielen stehen zwölf Tore und vier Vorlagen zu Buche. Für die zweite Mannschaft von Kaiserslautern, die in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielt, stand Baser einmal auf dem Platz.

BVB II droht der Abstieg aus der 3. Liga

Beim BVB dürfte Baser allerdings weniger für die Profimannschaft als für die Reserve angedacht sein.

In welcher Liga Borussia Dortmund II in der kommenden Saison antritt, ist noch unklar. Nach der 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart II sind die Schwarz-Gelben auf den 17. Tabellenplatz und damit einen Abstiegsrang der 3. Liga abgerutscht.

Am letzten Spieltag bekommt es der BVB mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun. Um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, muss dringend ein Sieg her.