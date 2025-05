Sind das die DFB-Stars der Zukunft?

IMAGO/Dawid Figura

Paul Wanner jubelt schon für die deutsche U21-Nationalmannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht vor einer spannenden Zukunft. Unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann etabliert sich eine neue Generation von Talenten, die das Potenzial hat, die DFB-Elf langfristig zu prägen.

Neben etablierten Spielern wie Florian Wirtz oder Jamal Musiala gibt es zahlreiche Nachwuchstalente, die künftig den Sprung in die A-Nationalmannschaft schaffen könnten.

sport.de beleuchtet vier vielversprechende Spieler – Paul Wanner, Noah Darvich, Brajan Gruda und Assan Ouédraogo –, die aufgrund ihrer Leistungen und ihres Potenzials künftig zu Stars im DFB-Team avancieren könnten. Jeder von ihnen bringt einzigartige Qualitäten mit, die die Nationalmannschaft bereichern könnten.

Paul Wanner: Der kreative Spielmacher

Paul Wanner, geboren 2005, gilt als eines der größten Offensivtalente Deutschlands. Der 19-jährige Mittelfeldspieler, der beim FC Bayern München ausgebildet wurde und aktuell auf Leihbasis für den 1. FC Heidenheim spielt, beeindruckt durch seine Kreativität und Technik.

Mit 16 Jahren debütierte er als jüngster Spieler in der Geschichte des FC Bayern in der Bundesliga, ein Zeichen seines außergewöhnlichen Potenzials. Wanner ist ein klassischer Zehner, der durch präzise Pässe, Dribblings und ein gutes Gespür für Torchancen glänzt.

Seine Leistungen in der laufenden Bundesliga-Saison für den 1. FC Heidenheim haben ihn ins Rampenlicht gerückt. Wanner sammelte zuletzt seine ersten Einsätze für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Der Youngster könnte theoretisch auch für die österreichische A-Auswahl spielen. Eine Entscheidung steht noch aus. Seine Vielseitigkeit, auch auf den Flügeln einsetzbar zu sein, macht ihn für beide Nationen besonders interessant.

Noah Darvich: Der dribbelstarke Regisseur

Noah Darvich, ebenfalls 2005 geboren, ist ein weiteres Juwel des deutschen Nachwuchses. Der offensive Mittelfeldspieler, der beim FC Barcelona in der Jugendakademie La Masia spielt, kombiniert deutsche Disziplin mit spanischer Technik.

Darvich, der Kapitän der deutschen U17-Weltmeister von 2023 war, besticht durch seine Dribbelstärke, seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, und seine präzisen Pässe. Sein Wechsel nach Barcelona 2023 hat ihm ermöglicht, sich in einer der besten Nachwuchsakademien der Welt weiterzuentwickeln.

In der UEFA Youth League 2024/25 zeigte er beeindruckende Leistungen, die auch Nagelsmann aufgefallen sein dürften. Noch fehlt Darvich die physische Robustheit, doch sein Talent ist unbestritten. Sollte er in den nächsten Jahren den Sprung in die erste Mannschaft des FC Barcelona schaffen, könnte er 2026 oder 2027 ein Kandidat für die DFB-Elf werden.

Brajan Gruda: Der explosive Flügelstürmer

Brajan Gruda, geboren 2004, schaffte beim FSV Mainz 05 den großen Durchbruch. Im vergangenen Sommer zog es ihn zu Brighton & Hove Albion in die Premier League weiter.

Der 20-Jährige, der auf den Flügelpositionen sowie im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, zeichnet sich durch seine Schnelligkeit, Technik und seinen Torinstinkt aus.

Gruda war bereits Teil des erweiterten Kaders für die Europameisterschaft 2024, wo er im Trainingslager der A-Nationalmannschaft mitwirkte, jedoch nicht eingesetzt wurde. Seine Fähigkeit, in Eins-gegen-Eins-Situationen Gegner auszuspielen, erinnert an Leroy Sané, und er könnte eine ähnliche Rolle in der Nationalmannschaft übernehmen.

Nagelsmann schätzt Spieler mit Tempo und Unberechenbarkeit, was Gruda zum Kandidaten für die kommenden Jahre macht.

Assan Ouédraogo: Der vielseitige Allrounder

Assan Ouédraogo, geboren 2006, ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der beim FC Schalke 04 groß geworden ist und seit 2024 für RB Leipzig spielt.

Ouédraogo kann sowohl als Achter als auch als Zehner agieren, was ihm taktische Flexibilität verleiht. Seine Stärken liegen in seiner Balleroberung, seinem Passspiel und seiner Fähigkeit, das Tempo im Spiel zu bestimmen.

In der laufenden Bundesliga-Saison absolvierte der 19-Jährige erst drei Einsätze für RB Leipzig, da er immer wieder vom Verletzungspech ausgebremst wurde.

Ouédraogo war ein Schlüsselspieler der deutschen U17-Weltmeistermannschaft 2023 und ist aktuell Kapitän der U19. Nagelsmann, der auf dynamische Mittelfeldspieler setzt, wird Ouédraogo genau beobachten.

Marco Asbeck