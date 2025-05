Favoriten-Check fürs Final Four der Nations League

imago sportfotodienst

Julian Nagelsmann greift mit dem DFB-Team nach dem Titel

Die UEFA Nations League 2024/25 erreicht mit dem Finalturnier vom 4. bis 8. Juni 2025 in Deutschland ihren Höhepunkt. In München und Stuttgart kämpfen vier europäische Top-Nationen – Deutschland, Portugal, Spanien und Frankreich – um den prestigeträchtigen Titel. Dieses "Final Four" verspricht spannende Duelle.

sport.de beleuchtet die Chancen der vier Finalisten, analysiert ihre Stärken, Schwächen und jüngsten Leistungen, um ihre Titelambitionen einzuschätzen.

Deutschland: Der Gastgeber mit Heimvorteil

Deutschland, unter der Leitung von Trainer Julian Nagelsmann, hat erstmals das Final Four erreicht, ein bedeutender Schritt für die DFB-Elf. Das knappe 3:3 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien reichte zum Weiterkommen, zeigte beeindruckende Offensivkraft, aber auch defensive Schwächen.

Spieler wie Joshua Kimmich und Florian Wirtz befinden sich in Topform und die Heimspiele in München und Stuttgart bieten einen klaren Vorteil durch die Unterstützung der Fans. Dennoch steht in Sachen Konstanz ein Fragezeichen, da Deutschland in der Vergangenheit oft in entscheidenden Momenten Schwierigkeiten hatte. Die junge, dynamische Mannschaft und der Heimfaktor machen Deutschland zu einem starken Kandidaten.

Portugal: Ronaldos unbändiger Siegeswille

Portugal, angeführt von Superstar Cristiano Ronaldo, zeigte im Viertelfinale gegen Dänemark (5:2 nach 0:1 im Hinspiel) beeindruckende Comeback-Qualitäten. Trainer Roberto Martinez lobte das Temperament seines Teams, das neben Ronaldo auf Spieler wie Bruno Fernandes und Diogo Jota setzt.

Die Offensive ist Portugals größte Stärke. Ronaldos Erfahrung in großen Turnieren macht Portugal unberechenbar, auch wenn sie nicht immer als Favorit gelten. Als Gewinner der ersten Nations League 2019 sind sie entschlossen, erneut zu triumphieren.

Spanien: Der Titelverteidiger mit Klasse

Spanien, der amtierende Europameister und Nations-League-Sieger von 2023, geht als einer der Top-Favoriten ins Turnier. Spieler wie Jungstar Lamine Yamal prägen eine Mannschaft, die taktische Disziplin mit Kreativität verbindet.

Im Viertelfinale setzte sich Spanien im Elfmeterschießen gegen die Niederlande durch, was ihre Nervenstärke unter Beweis stellte. Die "Furia Roja" ist bekannt für ihre spielerische Klasse, doch die hohen Erwartungen und die Belastung durch den Europameistertitel könnten Druck erzeugen. Spanien bleibt das Team, das es zu schlagen gilt.

Frankreich: Auf der Jagd nach Wiedergutmachung

Frankreich, Vize-Weltmeister und Nations-League-Sieger von 2021, zeigte im Viertelfinale gegen Kroatien (2:0 nach Verlängerung) Moral, indem sie ein 0:2 aus dem Hinspiel aufholten.

Stars wie Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé garantieren Offensivpower. Trainer Didier Deschamps setzt auf einen Mix aus Erfahrung, Jugend und Turniermentalität, um nach dem enttäuschenden EM-Auftritt 2024 ein Zeichen zu setzen. Frankreich ist ein ernstzunehmender Kandidat, muss jedoch Konstanz und defensive Stabilität beweisen, um den Titel zu holen.

Pauline Lübker