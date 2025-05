Nächster Bayer-Hammer bahnt sich an

IMAGO/Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl

Jeremie Frimpong wird als Neuzugang beim FC Liverpool gehandelt

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen droht der große Exodus. Nach Xabi Alonso, Jonathan Tah und womöglich Florian Wirtz verliert der Werksklub vielleicht noch eine weitere Schlüsselfigur.

Schienenspieler und Leistungsträger Jeremie Frimpong wird Bayer Leverkusen nach Informationen des "kicker" "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" nach der laufenden Saison verlassen. Der Niederländer stehe unmittelbar vor einem Wechsel zum neuen englischen Meister FC Liverpool.

Der Rechtsfuß kann Bayer Leverkusen aufgrund einer vertraglich festgeschriebenen Ausstiegsklausel verlassen, die bei 40 Millionen Euro liegen soll. Bei den Reds wird Frimpong als Nachfolger von Trent Alexander-Arnold eingeplant, den es zu Real Madrid ziehen wird.

Dem Bericht zufolge könnte es nun sogar auf einen Blitz-Transfer hinauslaufen: Zwischen dem 24 Jahre alten Frimpong und den Vertretern des FC Liverpool seien die Gespräche bereits "sehr weit vorangeschritten", es seien nur noch kleine Details zu klären. Verhandelt wird laut dem Fachblatt über einen Fünfjahresvertrag bis 2030.

Frimpong absoluter Leistungsträger bei Bayer Leverkusen

Der 1,72 Meter Außenbahnspieler war im Winter 2021 von schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow zu Bayer Leverkusen gekommen. Zunächst hatte er einen Vertrag über viereinhalb Jahre unterzeichnet, im November 2023 wurde dieser dann bis Sommer 2028 verlängert.

Für Bayer Leverkusen absolvierte Jeremie Frimpong seither 190 Pflichtspiele, in denen er 30 Tore und 44 Vorlagen beisteuern konnte. Vor allem unter Noch-Cheftrainer Xabi Alonso entwickelte sich der Holländer, inzwischen zwölffacher Nationalspieler, zu einem der torgefährlichsten Außenbahnspieler der Bundesliga.

Nach 15 direkten Torbeteiligungen in der Saison 2022/23 legte er in Leverkusens Meister-Saison 18 Scorer nach. In der bald abgeschlossenen Spielzeit 2024/25 kommt er auf fünf Tore und sechs Vorlagen. Frimpong wurde in jedem der bislang 33 Meisterschaftsspielen eingesetzt und kam zudem auf vier Partien im DFB-Pokal und zehn in der Champions League.

Sicher ist neben dem Abschied von Cheftrainer Xabi Alonso, dass auch Kapitän Jonathan Tah wechseln wird - womöglich zum FC Bayern. Gerüchte kursieren zudem über mögliche Wechsel von Victor Boniface oder Patrik Schick. Nicht zuletzt wird über die Zukunft von Superstar Florian Wirtz spekuliert.