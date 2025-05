VfB scharf auf Mittelfeld-Youngster aus der Regionalliga?

MichaxKorb

Kerem Yalcin soll beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen

Auf der Suche nach vielversprechenden Talente könnte der VfB Stuttgart den Blick auf Rot-Weiß Oberhausen richten.

Wie "Reviersport" berichtet, steht Kerem Yalcin beim VfB Stuttgart auf dem Zettel.

Der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers läuft am Saisonende aus. Zwar befinden sich der 20-Jährige und Rot-Weiß Oberhausen dem Bericht zufolge in Gesprächen über eine Verlängerung, allerdings tendiere Yalcin zu einem Abschied.

Beim VfB Stuttgart wäre der gebürtige Oberhausener aber wohl eher für die zweite Mannschaft eingeplant.

Yalcin stammt aus der Jugend von RWO. Seit 2023 gehört er zum Profikader des Regionalligisten.

In der aktuellen Saison ist der Youngster absoluter Leistungsträger. 35 Pflichtspiele stehen insgesamt zu Buche.

Yalcin kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen.

In welcher Liga Yalcin beim VfB Stuttgart II antreten würde, ist noch nicht klar. Zwar hat die Zweitvertretung der Schwaben am Freitag den Abstiegsgipfel in der 3. Liga bei Borussia Dortmund II gewonnen. Doch noch ist der Klassenerhalt nicht sicher eingetütet.

Der Vorsprung zum Abstiegsplatz beträgt vor dem letzten Spieltag drei Zähler. Am Samstag (13:30 Uhr) empfängt der VfB Rot-Weiss Essen.

Verlässt Stiller den VfB Stuttgart?

Bei den Profis des VfB Stuttgart könnte durch einen möglichen Abgang von Angelo Stiller ein Kaderplatz auf Yalcins Position frei werden. Dass das Oberhausen-Ass in die Fußstapfen des deutschen Nationalspielers tritt, darf aber angezweifelt werden.

Zuletzt wurde der japanische Nationalspiele Joel Fujita vom belgischen Klub VV St. Truiden als Stiller-Nachfolger gehandelt.

Der VfB-Shootingstar wird seit Wochen mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Gerade dem FC Liverpool wird immer wieder Interesse nachgesagt, die Reds sollen bereit sein, bis zu 60 Millionen Euro zu zahlen.