Neue Namen auf Herthas Stürmer-Wunschliste enthüllt

IMAGO/Michael Taeger

Hertha-Coach Stefan Leitl will noch Offensiv-Verstärkungen bekommen

Hertha BSC steht im bevorstehenden Transfer-Sommer erneut vor einem personellen Umbruch. Vor allem im Offensiv-Bereich wird sich erneut einiges tun beim Hauptstadtklub.

Einige Personalien stehen bereits fest. So werden Florian Niederlechner (geht zu 1860 München in die 3. Liga) und Smail Prevljak (Vertrag läuft aus) Berlin verlassen und in der kommenden Saison nicht mehr für Hertha BSC in der 2. Bundesliga spielen.

Auf der anderen Seite steht Sebastian Grönning vom FC Ingolstadt bereits als Neuzugang für die Stürmer-Position fest.

Darüber hinaus wollen die Hertha-Bosse unbedingt noch weitere Verstärkungen für die Offensive verpflichten. Nach "Bild"-Informationen wird derzeit vor allem Philipp Hofmann vom VfL Bochum bei der Alten Dame gehandelt.

Hofmann hat bis zu seiner schweren Rippen- und Lungenverletzung, die er sich beim Abstiegsgipfel in Heidenheim (0:0) vor rund zwei Wochen zugezogen hatte, sämtliche 32 Saisonspiele für die Bochumer in der Startelf gestanden.

Auch Tabakovic wohl ein Thema bei Hertha BSC

Seine direkte Torausbeute fällt mit drei eigenen Toren und drei Assists zwar vergleichsweise mager aus, allerdings war er als Führungsspieler und Kämpfer beim VfL eine fest gesetzte Größe. Kein anderer Bundesliga-Spieler hat in der laufenden Saison mehr Zweikämpfe gewonnen als der 1,95-m-Hüne, der vor allem als Kopfballspezialist der wichtigste Zielspieler der Bochumer war.

Laut "Bild"-Bericht wird außerdem auch Semir Telalovic bei Hertha BSC gehandelt. Er lief bis zuletzt für den SSV Ulm auf und war mit elf Saisontoren bester Angreifer der Spatzen. An dem 25-Jährigen sollen allerdings auch noch der VfL Bochum und der 1. FC Nürnberg dran sein, wie es zuletzt bei "Sky" hieß.

In den Tagen zuvor wurde rund um die Hertha auch schon eine Rückholaktion von Haris Tabakovic diskutiert, der in der letzten Saison noch Torschützenkönig in der 2. Bundesliga für die Berliner war. Wirklich konkret wurde aber auch diese Personalie bis zuletzt nicht.