Kehrtwende bei Bayers Trainer-Kandidat Fàbregas?

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Bleibt Cesc Fàbregas auch in der kommenden Saison bei Como 1907?

Cesc Fàbregas zählt Medienberichten zufolge bei Bayer Leverkusen zu den heißesten Kandidaten, um Cheftrainer Xabi Alonso zu beerben. Obwohl der Coach von Como 1907 seinen Abschied aus Italien bereits angedeutet hatte, könnte es nun ganz anders kommen.

Spektakuläre Kehrtwende um Trainer-Emporkömmling Cesc Fàbregas? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano am Dienstagmittag meldet, hat Como 1907 am Montag den Verantwortlichen von Bayer Leverkusen mitgeteilt, dass Cesc Fàbregas den Klub nicht verlassen wird.

Damit nicht genug: Ein Abschied des 38-Jährigen soll trotz der jüngsten Spekulationen nie ein Thema gewesen sein. Stattdessen sei er in die Planungen des Klubs weiterhin vollständig involviert gewesen.

Wie der italienische Reporter Gianluca Di Marzio zudem berichtet, soll Bayer Leverkusen in den vergangenen Tagen eifrig versucht haben, den Spanier unters Bayer-Kreuz zu locken. Die Verantwortlichen von Como konnten Fàbregas allerdings in direkten Gesprächen von einem Verbleib überzeugen, heißt es.

Zieht es Fàbregas wirklich zu Bayer Leverkusen?

Die Meldung über einen Verbleib des Como-Coaches kommt insofern überraschend, als dass dieser seinen Abschied von der Überraschungsmannschaft der Serie-A-Saison 2024/25 unlängst selbst angedeutet hatte. "Was auch passiert, ich werde dem Verein immer dankbar sein für das, was er mir gegeben hat", sagte er nach einem 3:1-Sieg gegen Cagliari. "Ich bin sehr stolz auf das, was rund um Como aufgebaut wurde. Ich will ein Erbe hinterlassen, wenn ich weggehe. Der, der nach mir kommt, wird einen starken Verein vorfinden."

Auf Nachfrage, ob dies bereits Abschiedsworte gewesen seien, hatte Fàbregas allerdings schnell hinterhergeschoben: "Nein, nein, das habe ich immer schon so gesagt."

Neben Bayer Leverkusen soll sich auch RB Leipzig Hoffnungen auf eine Verpflichtung des ehemaligen spanischen Welt- und Europameisters gemacht haben. Die Sachsen suchen zur neuen Saison ebenfalls einen Cheftrainer, nachdem man sich in der Rückrunde von Marco Rose getrennt hatte. Interimslösung Zsolt Löw beendet bei den Roten Bullen seine Tätigkeit als Trainer nach der laufenden Bundesliga-Saison.