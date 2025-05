Kult-Coach sieht Überraschungsteam als Vorbild für S04

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 enttäuscht in der 2. Bundesliga

Die enttäuschende Saison des FC Schalke 04 neigt sich ihrem Ende entgegen. Ein langjähriger Bundesliga-Trainer sieht eine Überraschungsmannschaft aus der 2. Bundesliga als Vorbild für die Königsblauen.

Der FC Schalke 04 verlor am vergangenen Wochenende mit 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Der Tabellen-13. der 2. Bundesliga hat den Klassenerhalt angesichts von drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber Eintracht Braunschweig aber trotzdem so gut wie sicher.

Dennoch kann der FC Schalke 04 mit seiner Saison nicht zufrieden sein. Es sei "vollkommen klar" gewesen, dass die Königsblauen mit einer Niederlage bei Fortuna Düsseldorf rechnen mussten, analysierte Kult-Trainer Peter Neururer die sportliche Situation in seiner Kolumne für "wettfreunde.net".

"Wobei, diese Rechnung wird natürlich mit vielen, vielen, vielen Rechenstäben durchgezogen. Nur die Fans haben sich bereits bedankt bei Schalke 04 und bei der Mannschaft für eine Nicht-Leistung", führte der 70-Jährige aus.

"Durchaus kann man die Sache so sehen, denn Schalke 04 spielt jetzt im letzten Spiel zu Hause gegen Elversberg. Elversberg wäre mit einem Sieg gegen Schalke 04 auf jeden Fall Dritter und in der Relegation um den Aufstieg und die Teilnahme an der 1. Liga im nächsten Jahr, schier unglaublich. Das muss Schalke 04 ertragen im eigenen Stadion", blickte Neururer gleichzeitig auf den 34. Spieltag in der 2. Bundesliga voraus.

Neururer sieht Elversberg als Vorbild für den FC Schalke 04

Das sollte "normalerweise mal ein Fingerzeig sein für die Arbeit, in Zukunft auf diesen Verein, vor allen Dingen auf die sportlich Führenden in diesem Verein, zukommen werden", sieht der langjährige Bundesliga-Trainer in der SV Elversberg ein Vorbild für den FC Schalke 04.

"Elversberg, großartig", schwärmte Neururer: "Mit einem Sieg wäre der dritte Platz mit Sicherheit gefestigt. Aber was kann daraus entstehen? Ein Sieg von Elversberg könnte bedeuten, losgelöst von Schalke, das im Falle dass der 1. FC Köln zu Hause nicht gegen Kaiserslautern einen Punkt holt, Elversberg direkt aufsteigen würde und der 1. FC Köln, jetzt geht das Zittern los, möglicherweise bei einer Niederlage gegen Kaiserslautern alles verliert, wirklich alles verliert. Und zwar selbst den dritten Platz."

Für den 1. FC Köln wäre dies "natürlich mehr als tragisch", so der Kult-Coach, der allerdings einschränkte: "Ich glaube nicht unbedingt, dass die Szenerie so läuft, aber das macht die ganze Szene in der 2. Liga natürlich besonders spannend."