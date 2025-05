Musiala nennt Ziel für sein Comeback

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Jamal Musiala arbeitet beim FC Bayern am Comeback

Jamal Musiala macht beim FC Bayern weiter Fortschritte. Der deutsche Nationalspieler hofft auf ein Comeback beim Final Four der Nations League im Sommer.

"Mir geht es gut, ich mache mein Programm, es geht gut voran. Wir sind im Plan", sagte Jamal Musiala vom FC Bayern gegenüber "Bild".

Der 22-Jährige hatte sich Anfang April einen Muskelbündelriss zugezogen und ist seitdem zum Zuschauen verdammt. Der offensive Mittelfeldmann verpasste dadurch unter anderem die beiden Viertelfinal-Duelle in der Champions League gegen Inter Mailand (1:2, 2:2). Musiala will seither schnellstmöglich zurück auf den Platz, in wenigen Wochen könnte es womöglich soweit sein.

"Wann ich wieder voll ins Teamtraining einsteige, ist noch nicht ganz klar. Aber ich will es unbedingt schaffen, bei der Nations League wieder dabei zu sein, das ist mein Ziel", verriet Musiala im Gespräch mit der Boulevardzeitung.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Halbfinale der Nations League am 4. Juni in Stuttgart zunächst auf Portugal. Spanien und Frankreich stehen sich im anderen Semifinale gegenüber. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert am 22. Mai seinen Kader für das Turnier.

FC Bayern mit Jamal Musiala zur Klub-WM?

Für den FC Bayern geht es anschließend in Richtung der Klub-Weltmeisterschaft (14. Juni bis 13. Juli) in die USA.

Musiala konnte in den letzten Wochen aufgrund seiner Verletzung nur von der Tribüne zuschauen. Die Münchner tüteten in Abwesenheit des Offensivkünstlers die 34. Meisterschaft der Vereinsgeschichte ein. Nach dem jüngsten Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) machten sich einige Spieler zum Feiern nach Ibiza auf.

Musiala blieb derweil an der Säbener Straße, um weiter an seiner Rückkehr zu arbeiten. Der FC Bayern trifft am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag (15:30 Uhr im sport.de-Liveticker) auswärts auf die TSG Hoffenheim.