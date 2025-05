Wildes Wechsel-Gerücht um BVB-Torjäger Guirassy

IMAGO/Maximilian Koch

Mann mit Tor-Garantie: BVB-Stürmer Serhou Guirassy

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund? Mit seinen Top-Leistungen hat Torjäger Serhou Guirassy angeblich das Interesse eines europäischen Top-Klubs geweckt. Dort soll er weit oben auf der Wunschliste stehen. Große Sorgen muss sich der BVB aber wohl nicht machen.

Wie das italienische Portal "tuttomercatoweb" berichtet, hat sich BVB-Torjäger Serhou Guirassy auf die Wunschliste des französischen Spitzenklubs Paris Saint-Germain geschossen. Dort stehe er mittlerweile weit oben, heißt es.

Guirassy sei genau der Typ Stürmer, den PSG-Coach Luis Enrique in seiner Offensive haben wolle, schreibt "tuttomercatoweb". Mit Randal Kolo Muani hatten die Pariser bis zum Sommer 2024 bereits einen ähnlichen Spieler im Kader, der Ex-Frankfurter setzte sich an der Seine jedoch nie durch und wurde an Juventus Turin verliehen. Eine Zukunft bei PSG hat er dem Vernehmen nach nicht. Guirassy könnte mit einem Jahr Verspätung sein Nachfolger werden.

Neben den Parisern sind dem Bericht zufolge noch andere "große europäische Klubs" am BVB-Star interessiert. Um welche Vereine es sich dabei konkret handelt, ist allerdings nicht klar. Was laut "tuttomercatoweb" feststeht: Juventus Turin wird sich in den Guirassy-Poker nicht einschalten. Die Alte Dame kann sich den 29-Jährigen schlicht und ergreifend nicht leisten.

Guirassy macht sich für den BVB unbezahlbar

Unbezahlbar hat sich Guirassy in dieser Saison für den BVB gemacht. Obwohl der Ex-Stuttgarter nicht immer durchgehend auf einem hohen Niveau performte, entspricht bzw. übertrifft seine Trefferquote die Erwartungen.

In 44 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben traf er 33 Mal. Beim VfB hatte er in der Vorsaison in 30 Partien 30 Treffer erzielt.

An einen Abschied aus dem Pott denkt Guirassy (Vertrag bis 2028) laut eigener Aussage nicht. Anfang Mai soll er sich intern laut "Bild"-Angaben klar zum BVB bekannt und einen Wechsel im kommenden Sommer ausgeschlossen haben. Das bestätigte wenig später auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, der gegenüber "Sky" sagte: "Er wollte unbedingt nach Dortmund. Und das nicht, um nach einem Jahr wieder abzuhauen."