Tah-Wechsel zum FC Bayern jetzt offenbar "wahrscheinlich"

IMAGO/UWE KRAFT

Jonathan Tah wechselt wohl von Bayer Leverkusen zum FC Bayern

Der FC Bayern sichert sich voraussichtlich die Dienste von Bayer Leverkusens scheidendem Abwehrchef Jonathan Tah.

Wie der "kicker" schreibt, sei ein Wechsel des 29 Jahre alten Nationalspielers nach München jetzt "wahrscheinlich".

Der FC Barcelona, der lange als Favorit auf die Verpflichtung von Jonathan Tah galt, geht demnach leer aus. Der Barca-Deal sei "definitiv geplatzt", heißt es in dem Bericht des Fachmagazins.

Zuvor hatten auch weitere Medien vermeldet, dass der Tah-Wechsel zum FC Bayern sich abzeichne. Seit Ende April sollen wieder aussichtsreiche Verhandlungen zwischen der Spielerseite und dem deutschen Rekordmeister laufen, so Transfer-Experte Fabrizio Romano.

"Sky" berichtete am Montagabend, an der Säbener Straße sei das Vertragspaket für den Innenverteidiger abgesegnet worden. Es fehle allerdings noch Tahs Zusage.

Diese habe der gebürtige Hamburger den Münchnern inzwischen gegeben, legt am Dienstagvormittag das Portal "fussballtransfers.com" nach. Auch dort hieß es, Tah habe sich mittlerweile gegen einen Wechsel ins Ausland entschieden.

Ein Barca-Engagement kam für den Routinier dem Vernehmen nach wegen der finanziellen Schwierigkeiten der Katalanen nicht mehr in Frage.

Der souveräne spanische Tabellenführer habe ihm keine Registrierung für den Spielbetrieb in LaLiga garantieren können, so der "kicker" - für Tah war diese Unsicherheit anscheinend das Ausschlusskriterium.

Emotionaler Abschied von Bayer Leverkusen für Jonathan Tah

Bei Bayer Leverkusen hatte Tah am Sonntag rund um das letzte Heimspiel der Saison gegen Borussia Dortmund (2:4) nach zehn Jahren im Verein seinen wohlverdienten Abschied bekommen.

"Der Moment, der Tag ist gekommen, um Abschied von Euch zu nehmen. Es fällt mir nicht leicht gerade, die richtigen Worte zu finden. Das, was auf dem Plakat steht, Doublesieger, das haben wir gemeinsam erreicht, das kann uns keiner mehr nehmen. Ich werde Euch nie vergessen. Danke für alles", wandte sich Tah in diesem Rahmen an die Fans der Werkself.

Sein Vertrag bei Bayer läuft aus. Sein neuer Arbeitgeber - also voraussichtlich der FC Bayern - muss entsprechend keine Ablöse bezahlen.