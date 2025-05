Doch nicht FC Bayern? ManCity bietet wohl für Wirtz

IMAGO

Zieht es Florian Wirtz doch nicht von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Der FC Bayern erhält offenbar hochkarätige Konkurrenz im Transfer-Poker um Florian Wirtz. Manchester City soll Bayer Leverkusen eine konkrete Offerte für sein Ausnahmentalent unterbreitet haben.

Der berichtet "Sport Bild" unter Berufung auf eigene Informationen. Weitere Details wie die Höhe der gebotenen Ablösesumme sind dem Bericht nicht zu entnehmen.

Treibende Kraft der Bemühungen des Premier-League-Schwergewichts ist demnach Star-Coach Pep Guardiola, der als großer Fan von Wirtz gilt und ihn als idealen Nachfolger für Regisseur Kevin de Bruyne sehen soll.

Weiter heißt es, die jüngsten Berichte über eine angebliche Einigung zwischen Florian Wirtz und dem FC Bayern hätten Bayer Leverkusens Verantwortliche überrascht.

Sie hätten Wirtz' Vater und Berater Hans umgehend damit konfrontiert. Dieser habe Bayer gegenüber daraufhin eine Zusagen an den deutschen Rekordmeister dementiert, er wolle auch noch mit weiteren Vereinen sprechen.

Die Erlaubnis für einen solchen Austausch, der laut Transfer-Regularien eigentlich erst ein halbes Jahr vor Vertragsende, in Wirtz' Fall also ab dem 1. Januar 2027, erlaubt wäre, habe Bayer dem Papa des Spielmachers zuvor erteilt.

FC Bayern? Manchester City? Wirtz-Poker nimmt Fahrt auf

In dem Bericht wird spekuliert, den Leverkusenern könnte das (vermutlich hoch dotierte) ManCity-Angebot in den Ablöseverhandlungen mit dem FC Bayern in die Karten spielen. Solche Gespräche zwischen den beiden Klubs soll es laut "Sky" inzwischen geben.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Parteien in ihren Vorstellungen weit auseinander liegen. Der FC Bayern soll eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro für Wirtz bieten wollen, Bayer fordert dem Vernehmen nach 150 Millionen Euro.

Eine Verlängerung von Wirtz in Leverkusen scheint inzwischen ausgeschlossen. Die Frage ist offenbar nur noch, ob der 22-Jährige den Klub 2025 oder erst 2026 verlässt.