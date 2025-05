Wirtz-Einigung mit dem FC Bayern? Carro dementiert

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Fernando Carro ist Geschäftsführer von Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro hat exklusiv gegenüber RTL/ntv und sport.de die angebliche Einigung zwischen Florian Wirtz und dem FC Bayern dementiert.

"Ich weiß, dass es nicht stimmt und es ärgert einen, wenn man Meldungen liest, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wir haben mit Florian Wirtz und mit seinen Eltern ein vertrauensvolles Verhältnis, wir sind fast im täglichen Austausch. Natürlich muss sich Florian Gedanken machen über seine Zukunft, aber uns ist zumindest nicht bekannt - und davon kann ich ausgehen, dass es richtig ist - dass sich für ihn etwas entschieden hat", betonte der 60-Jährige.

Über das angebliche Wirtz-Preisschild von 150 Millionen Euro sagte Carro: "Bayern München kann jederzeit ein Angebot machen und dann müssen wir uns damit beschäftigen, aber zurzeit haben wir kein Angebot, von keinem Verein. Erstmal hat Florian Wirtz einen Vertrag bis 2027 und von daher sind wir da relativ entspannt."

Mehrere Medien hatten zuletzt berichtet, Wirtz und der FC Bayern seien sich über eine zukünftige Zusammenarbeit einig. Sogar von unterschriebenen Vorverträgen war die Rede. Zudem soll inzwischen Manchester City eine konkrete Offerte für Wirtz bei Bayer Leverkusen eingereicht haben.

Bayer Leverkusen: Das sagt Carro zum Alonso-Abgang

Klar ist bereits, dass Erfolgscoach Xabi Alonsi die Werkself zum Saisonende verlässt.

"Wir haben zu Xabi ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und haben schon in der Länderspielpause im März miteinander geredet. Dadurch, dass er im März kein hundertprozentiges Commitment abgeben konnte, haben wir mit ihm abgestimmt, dass wir im Hintergrund schon anfangen, uns vorzubereiten", sagte Carro gegenüber RTL/ntv und sport.de mit Blick auf den spanischen Übungsleiter, den es wohl zu Real Madrid zieht. "Wir haben zwar immer noch gehofft, dass er am Ende bei uns bleibt (…) aber es ist nicht so, dass uns auf einmal seine Entscheidung in der letzten Woche unvorbereitet getroffen hat."

Zur Trainersuche sagte der Bayer-Boss: "Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir in diesem Monat in der Lage wären, das zu entscheiden und zu verkünden. Denn wir müssen danach natürlich in der Transferperiode einen Kader zusammenbauen und es ist viel einfacher, das zusammen mit einem Trainer zu machen. Von daher ist die Trainerentscheidung vielleicht das erste Puzzlestück, bevor wir dann die Kaderentscheidungen treffen."