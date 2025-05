Kwasniok-Kehrtwende rund um den FC Schalke 04?

IMAGO/Christian Schroedter

Lukas Kwasniok ist einer der Trainer-Kandidaten beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 ist wieder einmal auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Gesucht wird ein Übungsleiter, der deutsch spricht und die 2. Bundesliga bereits kennt. Weit oben auf der S04-Liste soll Lukas Kwasniok stehen, der von den Klub-Bossen eigentlich zunächst gar nicht als Kandidat in Betracht gezogen wurde.

Denn laut "Sport Bild" war man am Berger Feld davon ausgegangen, dass der Noch-Chefcoach des SC Paderborn im Sommer unbedingt den Sprung in das deutsche Fußball-Oberhaus machen möchte. Der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet habe zuletzt nicht daran geglaubt, bei dem 43-Jährige eine realistische Chance zu haben.

Das habe sich dem Bericht der Sportzeitschrift zufolge aber nun geändert. Zuletzt hatte Kwasniok, der auch bei der TSG Hoffenheim, dem 1. FC Köln und VfL Wolfsburg gehandelt wird, öffentlich mit einem Engagement beim FC Schalke 04 geflirtet.

FC Schalke 04: Kwasniok bekundet Interesse

"Das ist ein großer, toller Verein. Und jeder, der mal dort Trainer geworden ist, traut sich zu, diesen großen Tanker Schalke dorthin zu führen, wo sie sich sehen – eben nicht auf so einem kleinen See. Das ist der falsche Stellplatz aus deren Sicht. Die wollen raus in die große, weite Welt. Aber da musst du erst einmal die richtige Abbiegung finden", sagte er zuletzt bei "Sky" über die Knappen.

Inzwischen habe Kwasniok, der bei den Ostwestfalen eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag steht und daher eine Ablöse kosten wird, den Bossen des FC Schalke 04 aber auch intern signalisiert, dass er sich vorstellen könne, die Nachfolge des Anfang des Monats entlassenen Kees van Wonderen anzutreten, heißt es im Bericht der "Sport Bild" weiter.

Der Fußballehrer und S04 seien in einem "im regelmäßigen Austausch". Bis Ende Mai soll der neue Cheftrainer am Berger Feld gefunden sein. Die Kandidatenliste soll bis Mitte des Monats auf drei reduziert werden.