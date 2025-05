VfB-Star reagiert auf heiße Italien-Gerüchte

IMAGO/Volker Mueller

Jamie Leweling (2.v.l.) soll unter anderem bei Juve auf dem Zettel stehen

Er ist einer der Vielspieler beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, hat in den letzten zwei Jahren stolze 74 Pflichtspiele für die Schwaben bestritten. Sein Verbleib über den Sommer hinaus ist allerdings ungewiss, wird er doch bei mehreren europäischen Top-Teams gehandelt. Nun hat sich Jamie Leweling selbst zu den Gerüchten über seine sportliche Zukunft geäußert.

Schon vor Wochen ploppten die Meldungen auf, wonach der italienische Rekordmeister Juventus Turin eine Anfrage an Jamie Leweling hinterlegt haben soll. Der 24-Jährige hatte sich in den vergangenen zwei Spielzeiten beim VfB Stuttgart als Leistungsträger auf der offensiven Außenbahn durchgesetzt und auch den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft geschafft.

Die Schwaben wollten bei dem gebürtigen Nürnberger die Transfer-Zügel unbedingt wieder in der eigenen Hand halten und kauften ihm seine vertraglich fixierte Ausstiegsklausel ab. Nun ist er langfristig bis 2029 an den VfB gebunden, was einen externen Wechsel sehr kostspielig machen würde.

Leweling selbst beteuerte im Gespräch mit der "Sport Bild" ohnehin, dass er sich derzeit nicht mit konkreten Anfragen anderer Vereine befasse: "Ich weiß, dass der eine oder andere Klub Interesse zeigt, aber ich beschäftigte mich nur mit dem Hier und Jetzt und bin dabei sehr glücklich."

Leweling seit 2023 beim VfB Stuttgart

Für den schnellen Außenspieler steht derzeit sowieso der VfB Stuttgart komplett im Mittelpunkt des Interesses, gibt es doch am 24. Mai im Endspiel gegen Arminia Bielefeld nicht weniger als den DFB-Pokal zu gewinnen.

"Ich fühle mich sehr wohl und habe mit dem VfB große Ziele. Außerdem bin ich gerade erst umgezogen, meine neue Wohnung gefällt mir auch", meinte Leweling mit einem Lachen im Gesicht.

Der Nationalspieler war im Sommer 2023 zunächst auf Leihbasis ins Ländle gewechselt, ehe ihn der VfB im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro fest verpflichtete.