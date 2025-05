Transfer-Zweikampf zwischen VfB und Eintracht

IMAGO/Revierfoto

Max Finkgräfe wird den 1. FC Köln wohl verlassen

Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt liefern sich offenbar ein Transfer-Duell um einen Spieler des 1. FC Köln.

Der 1. FC Köln steht vor dem nächsten Abgang eines Eigengewächses. Nach Informationen der "Sport Bild" wird Linksverteidiger Max Finkgräfe den Klub im Sommer verlassen. Sein Vertrag läuft bis 2026. Dem Effzeh soll er bereits gesagt haben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde.

Um ihn nicht ablösefrei zu verlieren, sei der Zweitligist offen für Verhandlungen. Im Raum steht eine mögliche Ablösesumme in Höhe von rund drei Millionen Euro.

Schon seit Monaten ist das Interesse des VfB Stuttgart bekannt. Der Vizemeister gilt als "voraussichtliches" Ziel von Finkgräfe, heißt es in dem Bericht. Eine Anfrage der Schwaben im Winter hatten die Kölner abgeschmettert, der U21-Nationalspieler blieb am Rhein.

Allerdings soll sich nun auch Eintracht Frankfurt in den Poker um den 21-Jährigen eingeschaltet haben. Es deutet sich ein Transfer-Zweikampf der Bundesligisten an.

1. FC Köln: Wohin wechselt Max Finkgräfe?

Für den Außenverteidiger sei es wichtig, möglichst viel Spielzeit zu bekommen. In der noch laufenden Saison hatte Finkgräfe seinen Stammplatz auf der linken Seite in Köln verloren. In dieser Saison kam Finkgräfe auf 14 Ligaeinsätze.

In Stuttgart würde Finkgräfe mit Nationalspieler Maximilian Mittelstädt einen namhaften Konkurrenten vor sich haben. Bei der SGE ist auf der linken Außenbahn Nathaniel Brown gesetzt.

Bei Frankfurt winkt Stand jetzt die Champions League, der VfB Stuttgart kann sich im Falle des Pokalsieges noch für die Europa League qualifizieren.

Mit dem 1. FC Köln hofft Finkgräfe am Sonntag auf den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Im Aufstiegsfinale geht es für den Klub im heimischen Stadion gegen den 1. FC Kaiserslautern (15.30 Uhr/sport.de-Ticker). Ein Unentschieden reicht Köln für den Aufstieg. Bei einer Niederlage ist der Effzeh auf Patzer von Elversberg und/oder Paderborn angewiesen.