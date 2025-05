FC Schalke 04 trifft Karius-Entscheidung

IMAGO/Lucca Fundel

Wie geht es für Loris Karius weiter?

Wenige Wochen vor dem Ende des Vertrags hat Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 einem Medienbericht zufolge eine Entscheidung getroffen, ob Schlussmann Loris Karius eine Verlängerung angeboten werden soll.

Torwart-Routinier Loris Karius wird nach Informationen der "Sport Bild" vorerst kein Angebot zur Vertragsverlängerung seitens des FC Schalke 04 erhalten.

Zu den Gründen zähle demnach, dass man dem 31-Jährigen nicht zutraue, über eine komplette Spielzeit fit bleiben zu können. Karius kam im vergangenen Winter ohne jegliche Spielpraxis zum FC Schalke 04 und unterschrieb dort einen Halbjahresvertrag.

Unter dem inzwischen entlassenen Cheftrainer Kees van Wonderen eroberte er sich dann zwar einen Stammplatz, zog sich Ende März in seinem vierten Einsatz für S04 aber eine Wadenverletzung. Noch immer fehlt der Schlussmann im Training der Königsblauen.

FC Schalke 04 sucht schon wieder eine neue Nummer eins

Auf Schalke gehe man dem Bericht zufolge sogar davon aus, dass Loris Karius aufgrund seiner Verletzung den Trainingsauftakt zur neuen Saison verpassen würde.

Überraschend: Im Kader der Königsblauen tummeln sich aktuell mit Justin Heekeren und dem zuletzt am Knie verletzten Talent Luca Podlech zwar zwei potenzielle Kandidaten, die in der kommenden Saison das Tor hüten könnten. Laut "Sport Bild" sucht der neue Sportvorstand Frank Baumann aber auf dem Transfermarkt nach einer neuen Nummer eins. Ist die gefunden, werde Karius endgültig mitgeteilt, dass er keine Zukunft in Gelsenkirchen habe.

Final geklärt seien die Torwartpläne beim Revierklub indes noch nicht. Der neue Cheftrainer soll die nächste Änderung zwischen den Pfosten absegnen - den muss Baumann zunächst einmal finden. Seit der Entlassung von Kees van Wonderen hat Nachwuchscoach Jakob Fimpel interimistisch übernommen. Baumann beginnt seine Arbeit offiziell am 1. Juni, schon jetzt wird auf Schalke hinter den Kulissen aber am Kader für die nächste Zweitliga-Saison gefeilt.