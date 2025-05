Dieser Kader-Umbruch steht im Sommer bei Gladbach an

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Justin Deronde

Alassane Plea (l.) könnte Gladbach in diesem Sommer verlassen

Borussia Mönchengladbach befand sich Ende März klar auf Kurs Europapokal, stand nach dem Heimsieg gegen RB Leipzig am 27. Spieltag auf dem fünften Tabellenplatz. Seitdem hat die Fohlenelf allerdings kein Spiel mehr gewonnen, die Rückkehr auf die große europäische Fußballbühne bleibt daher verwehrt. Nun steht in Gladbach der nächste Kader-Umbau an.

Wie tiefgreifend der Umbruch in diesem Sommer wird, ist noch nicht abzusehen. Zu viele derzeitige Gladbach-Stars stehen nach derzeitigem Stand noch auf der Kippe.

Wie die "Sport Bild" aufzählte, könnten insgesamt acht wichtige Personalien im derzeitigen Kader von Borussia Mönchengladbach noch einen Wechsel vollziehen.

Unter anderem sind das Keeper Jonas Omlin und Mittelfeldmann Florian Neuhaus, die beide noch bis 2027 an den Klub gebunden sind, laut dem Fachmagazin aber beide bei entsprechenden Angeboten gehen dürften.

Schwieriger wird es da schon bei den Defensivspielern Stefan Lainer und Marvin Friedrich. Beide spielten unter Cheftrainer Gerardo Seoane nicht mehr die große Rolle in der laufenden Bundesliga-Saison, sind entsprechend unzufrieden mit ihren Einsatzzeiten. Bei passenden Offerten dürfen auch sie beide gehen. Die Angebote müssen aber erst kommen.

Plea-Verbleib in Gladbach ebenfalls noch nicht sicher

Ko Itakura soll als Leistungsträger in der Innenverteidigung nach Möglichkeit gehalten werden, hat allerdings eine Ausstiegsklausel von geschätzt zwölf Millionen Euro in seinem bis 2026 datierten Arbeitspapier stehen. Der 28-Jährige träumt von einem Wechsel in die englische Premier League.

Und auch die Zukunft von Luca Netz und Alassan Plea am Niederrhein ist laut "Sport Bild" noch ungewiss. Netz soll Anfragen aus Italien auf dem Tisch liegen haben, wird seine Situation in den kommenden Wochen abwägen.

Plea war in 2024/2025 einmal mehr ein wichtiger Stammspieler in der Offensive, könnte den Verein aber trotzdem nach sieben Jahren verlassen, sollte sich ein Klub mit besserer sportlicher Perspektive melden.