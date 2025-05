Palhinha denkt nicht an Abschied vom FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Joao Palhinha will sich beim FC Bayern durchsetzen

Beim FC Bayern hat Neuzugang Joao Palhinha bislang nahezu keine Rolle gespielt. Der Portugiese blickte nun auf seine Saison in München zurück und schloss einen vorzeitigen Abschied aus.

Beim FC Bayern hat Joao Palhinha bislang "keine leichte Zeit" erlebt, wie er gegenüber dem "kicker" betonte.

Der Mittelfeldspieler ergänzte ehrlich: "Das war eine der schwierigsten, wenn nicht sogar die schwierigste Saison meiner Karriere."

In der aktuellen Spielzeit kommt Palhinha nur auf 24 Pflichtspieleinsätze. Von Beginn an durfte er nur neun Mal ran.

Zuletzt wurde immer wieder über einen Abschied im Sommer spekuliert. Ein Wechsel ist für Palhinha aber kein Thema. "Warum auch?", fragte er und merkte weiter an: "Ich bin bei einem der besten Klubs der Welt."

In der kommenden Saison will sich der 29-Jährige unter Trainer Vincent Kompany beweisen. "Ich habe Lust zu kämpfen", stellte er klar: "Wenn jemand zeigen möchte, was er kann, dann ich. Ich werde alles tun, um meinen Wert zu beweisen."

Will der FC Bayern Palhinha verkaufen?

Auch Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt betont, dass der FC Bayern keinen Verkauf von Palhinha plant.

"Es war sicher keine einfache Saison für ihn. Er ist nicht in einen Rhythmus gekommen", räumte der Österreicher auf der Pressekonferenz ein. "Aber wenn man ihn sieht, wie er mit der Situation umgeht - er ist ein richtiger Profi. Es nicht unser Plan, dass wir ihn im Sommer abgeben", stellte der Bayern-Funktionär klar.

Schon unter Thomas Tuchel galt der Portugiese einst als Wunschspieler für die Rolle als Holding Six. Letztes Jahr holte der Rekordmeister den Routinier dann nach langem Tauziehen tatsächlich nach München.

Rund 51 Millionen Euro flossen im Gegenzug an den FC Fulham. Doch unter Vincent Kompany rechtfertigte Joao Palhinha die üppige Ablösesumme zu selten.