BVB-Star gesteht: "Hätte es mir ruhiger erhofft"

IMAGO/David Inderlied

Maximilian Beier fehlt dem BVB derzeit verletzungsbedingt

Maximilian Beier kam als großer Hoffnungsträger im vergangenen Jahr zu Borussia Dortmund, ließ sich der BVB die Dienste des Offensivspielers doch über 28 Millionen Euro kosten. Die große Erwartungshaltung an seine Person konnte der Nationalspieler nur teilweise erfüllen, wie Beier nun auch selbst einräumte.

Als Gast bei einer Talkshow der "Ruhr Nachrichten" gab Maximilian Beier zu verstehen, dass er sowohl bei sich selbst als auch bei der gesamten Mannschaft die nötige Konstanz vermisst hat: "Ich hätte es mir ruhiger erhofft. Ohne die Aufs und Abs", meinte der 22-Jährige über seine erste BVB-Saison, in der er zunächst nur schwerfällig auf Touren kam.

Sein erstes Bundesliga-Tor für die Schwarz-Gelben erzielte Beier erst am 9. Spieltag, insgesamt waren es in der Hinrunde nur drei Treffer für seine neuen Farben. Bis zu seiner Sprunggelenksverletzung, die er sich im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:2) zugezogen hatte, kamen dann aber insgesamt noch fünf Bundesliga-Tore und ein Champions-League-Tor dazu.

Beier heiß auf die Klub-WM mit dem BVB

Insgesamt sieht der Brandenburger seine Mannschaft unter dem neuen Cheftrainer auf dem richtigen Weg: "Wir waren vor sechs Wochen auf Platz elf, haben aber einen Riesenschritt mit Niko Kovac gemacht und jetzt noch die Chance auf die Champions League." Am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) kann die Königsklasse im Heimspiel gegen Absteiger Holstein Kiel noch aus eigener Kraft eingefahren werden, wenn der BVB mit drei Toren Vorsprung gewinnt.

Beier wird beim Saisonfinale gegen die Kieler Störche nur zuschauen, peilt aber die Teilnahme an der Klub-WM fest an, wie er bestätigte: "Ich gehe davon aus, dass ich beim Trainingsstart am 2. Juni wieder voll dabei bin."

Die Klub-Weltmeisterschaft in den USA im Juni und Juli werde für den Dortmunder Angreifer "eine komplett neue Erfahrung". Beier brennt bereits auf das Turnier, wie er weiter ausführte: "Manche Spieler sagen, dass sie lieber Urlaub hätten - aber ich bin jung und kann spielen."