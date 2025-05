BVB-Youngster beim VfL Bochum gehandelt

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Kjell Wätjen (r.) könnte bald beim VfL Bochum aufschlagen

Junge Spieler mit BVB-Vergangenheit haben beim VfL Bochum in den letzten Jahren praktisch schon Tradition. Auch für diesen Sommer wird wieder ein Youngster von Borussia Dortmund an der Castroper Straße gehandelt.

Der VfL Bochum war in den letzten Jahren immer wieder ein beliebtes Auffangbecken für junge Spieler, die es beim großen Reviernachbarn Borussia Dortmund nicht geschafft hatten. Felix Passlack ist da ein Beispiel, Moritz Broschinski oder Samuel Bamba sind weitere.

Auch in der bevorstehenden Transferphase könnten sich die Bochumer, die seit dem letzten Wochenende als Bundesliga-Absteiger feststehen, wieder beim schwarz-gelben Nachbarn bedienen.

Wie es in einem Bericht der "Sport Bild" heißt, soll Mittelfeldspieler Kjell Wätjen nämlich ein potenzieller Neuzugang beim VfL sein, der nach dem Abstieg für einem riesigen Umbruch steht. Bochums neuer Sportdirektor Dirk Dufner muss praktisch eine komplett neue Mannschaft zusammenstellen. Der Klub wird sich voraussichtlich von mindestens zehn Spielern trennen, die den Gang in die 2. Bundesliga nicht mehr mit antreten werden.

Wätjen spielte viermal in der Bundesliga für den BVB

Auf der Suche nach einer echten Verstärkung für das zentrale Mittelfeld soll nun der BVB-Youngster Wätjen ins Visier der Bochumer geraten sein, der in der laufenden Saison überwiegen in der U23-Mannschaft der Dortmunder in der 3. Liga zum Einsatz kam.

Der gebürtige Gevelsberger stand dort in 19 Partien in der Startformation, steuerte fünf Treffer für seine Farben bei.

In der Profi-Mannschaft von Cheftrainer Niko Kovac konnte sich Wätjen bisher allerdings nicht nachhaltig durchsetzen. Insgesamt stehen bislang vier Bundesliga-Einsätze in der Vita des 19-Jährigen, dem der endgültige Schritt in den Profi-Fußballer allerdings von allen Seiten zugetraut wird. Er hat beim BVB noch einen langfristigen Vertrag bis 2028, weshalb auch ein Leihgeschäft denkbar ist.

Neben Kjell Wätjen vom BVB wurde in dem Medienbericht auch noch Colin Kleine-Bekel (aktuell Holstein Kiel) als möglicher VfL-Neuzugang für den kommenden Sommer gehandelt.