Dieses Gehalt und Handgeld winkt Tah beim FC Bayern

Jonathan Tah liegt angeblich ein Vertragsangebot vom FC Bayern vor

Der FC Bayern steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einer ablösefreien Verpflichtung von Innenverteidiger Jonathan Tah, dessen Vertrag bei Bayer Leverkusen Ende Juni ausläuft. An der Säbener Straße darf sich der Nationalspieler offenbar auf ein üppiges Handgeld und ein zweistelliges Millionen-Gehalt freuen.

Das berichtet "ran.de". Demnach soll der DFB-Star im Falle eines Wechsels nach München rund zwölf Millionen Euro pro Jahr kassieren. Hinzu kommt eine "Signing Fee", die sich angeblich im Bereich von 15 Millionen Euro bewegen soll. Diesem Paket habe der Aufsichtsrat des FC Bayern auch bereits zugestimmt, heißt es.

An der Isar soll der ehemalige HSV-Profi einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2028 unterzeichnen. Dass der Wechsel des DFB-Stars mit einem Jahr Verspätung durchgeht, ist laut einem "kicker"-Bericht "wahrscheinlich". Auch die Münchner Klub-Bosse seien inzwischen optimistisch, dass man bei Tah das Rennen macht.

FC Bayern fehlt noch die Tah-Zustimmung

Insbesondere dem FC Barcelona war zuletzt ebenfalls großes Interesse am deutschen EM-Teilnehmer nachgesagt worden. Der Barca-Deal ist laut "kicker" aber definitiv geplatzt", weil die Katalanen dem 29-Jährigen auf Grund der angespannten Finanzlage wohl keinen Millionen-Bonus auszahlen können - ganz im Gegenteil zum FC Bayern.

Um den Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt zu vollziehen, fehlt laut "ran" nur noch die endgültige Zustimmung des gebürtigen Hamburgers. Viel Spielraum für Anpassungen im Vertragswerk gibt es dem Online-Portal zufolge aber nicht. Man wolle sich für Tah finanziell nicht noch mehr strecken, heißt es.

Demnach seien nicht alle Mitglieder der Führungsetage des FC Bayern so von den Qualitäten des Verteidigers überzeugt, dass man für ihn an die finanzielle Schmerzgrenze gehen wolle. Ein noch höheres Gehalt als die genannten zwölf Millionen Euro werde man Tah nicht offerieren, so "ran".