Ex-BVB-Flirt bei Bayer Leverkusen gehandelt

Ex-BVB-Flirt Nico Paz soll ein Thema bei Bayer Leverkusen sein

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Florian Wirtz wird nun auch ein früheres BVB-Transferziel mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

"Sport Bild" zufolge könnte Nico Paz vom italienischen Erstligisten Como 1907 ein Thema bei der Werkself werden, sollte Wirtz in diesem Sommer seine Zelte unterm Bayer-Kreuz abbrechen.

Der 20-jährige Argentinier, der in der Jugend von Real Madrid ausgebildet wurde und im vergangenen Sommer den Sprung in die Serie A wagte, ist eine der großen Entdeckungen der zu Ende gehenden Saison. Sechs Tore und neun Vorlagen gelangen ihm in 33 Einsätzen für Como.

Bereits vor seinem Real-Abgang wurde er mehrfach beim BVB gehandelt. In den letzten Monaten erkaltete diese Spur aber.

Zwei A-Länderspiele für den Weltmeister stehen inzwischen in der Vita des 1,86 Meter großen Linksfußes, der bevorzug auf der Zehnerposition zum Einsatz kommt.

Berichten zufolge soll Real in Form einer für mehrere Jahre gültigen Rückkaufklausel weiter Zugriff auf das Top-Talent haben.

Spannend: In Como wird Paz von Cesc Fàbregas trainiert, der bis zuletzt als Bayer Leverkusens Wunschlösung für die Nachfolge von Chefcoach Xabi Alonso galt.

Bayer Leverkusen: Wer wird Trainer? Was wird aus Wirtz?

Am Dienstag berichtete Transfer-Experte Fabrizio Romano allerdings, die Como-Verantwortlichen hätten der Werkself mitgeteilt, Fàbregas sei nicht zu haben. Sein Abschied sei auch nie ein ernsthaftes Thema gewesen, so der bestens vernetzte Journalist weiter. Stattdessen sei der 38 Jahre alte Spanier in die Planungen des Klubs weiterhin vollständig involviert gewesen.

Laut Reporter Gianluca Di Marzio hätte Bayer Leverkusen zuletzt zwar versucht, Fàbregas einen Wechsel schmackhaft zu machen. Comos Klub-Bosse konnten ihn demnach allerdings in direkten Gesprächen von einem Verbleib überzeugen.

Im Video: Wirtz-Wechsel? Neuer Trainer? Bayer-Boss Carro packt aus

Neben der Trainerfrage ist auch die Zukunft von Wirtz bei Bayer weiter offen. Eine Einigung mit dem FC Bayern dementierte Geschäftsführer Fernando Carro exklusiv gegenüber RTL/ntv und sport.de.

Auch mit Manchester City soll Wirtz weiter sprechen, reiste am Dienstag laut "Bild" sogar mit seinem Vater und seiner Mutter dafür auf die Insel.