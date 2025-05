Hertha BSC vermeldet Neuzugang: "Traum wird wahr"

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Leon Jensen (r.) wechselt vom KSC zurück zu Hertha BSC

Hertha BSC treibt seine Personalplanungen für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga weiter voran. Am Mittwochmorgen haben die Berliner eine Neuverpflichtung bekanntgegeben.

Wie der Hauptstadtklub vermeldete, kommt Mittelfeldspieler Leon Jensen ablösefrei vom Ligakonkurrenten Karlsruher SC.

Der 27-Jährige erhält bei Hertha BSC einen Zweijahresvertrag bis 2027 und kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Jensen hatte nämlich schon von 2014 bis 2016 in der U19-Mannschaft der Alten Dame gespielt.

"Zu Hertha BSC zurückzukehren ist für mich ein Nachhausekommen. Schon als Jugendlicher wollte ich unbedingt einmal für Hertha BSC im Olympiastadion auflaufen. Dieser Traum wird nun bald wahr", meinte der zentrale Mittelfeldmann auf der Berliner Vereinshomepage.

Auch Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber zeigte sich sehr angetan von der geklärten Personalie: "Wir sind sehr froh über die Rückkehr von Leon nach Berlin! Der Kontakt ist nie abgerissen. Er ist ein Spieler, der in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung in Karlsruhe gemacht hat, der stets 100 Prozent gibt und sich aufgrund seiner Vergangenheit sehr mit unserem Verein identifiziert."

Leon Jensen spielte schon im Europapokal

In der laufenden Saison kam der gebürtige Mannheimer in 29 Ligaspielen für den KSC auf vier Tore und eine Vorlage. Er bestreitet für die Badener aktuell seine dritte Saison und wird am kommenden Sonntag nun das letzte Mal im KSC-Trikot auflaufen, wenn es am letzten Zweitliga-Spieltag zu Hause gegen den Aufstiegsaspiranten SC Paderborn geht (ab 15:30 Uhr).

Insgesamt hat Leon Jensen in seiner bisherigen Profi-Karriere über 180 Einsätze in der 2. Bundesliga und 3. Liga bestritten, spielte zudem viermal im DFB-Pokal. In der Saison 2018/2019 war er für den luxemburgischen Eliteklub F91 Düdelingen aktiv, für den er auch Europapokal-Spiele bestritt.