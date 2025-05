Bedient sich der FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg?

IMAGO/Christian Schroedter

Amar Ibrisimovic soll das Interesse des FC Schalke 04 geweckt haben

Auf der Suche nach vielversprechenden Talenten könnte der FC Schalke 04 den Blick zum VfL Wolfsburg richten.

Wie Belmin Habibovic bei X berichtet, strecken die Verantwortlichen des FC Schalke 04 die Fühler nach Amar Ibrisimovic von der U19 des VfL Wolfsburg aus.

Demnach steht der 18 Jahre alte Innenverteidiger kurz vor einem Wechsel zu den Königsblauen. In Gelsenkirchen soll der Youngster einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Der Deal soll noch in dieser Woche verkündet werden. Über die Höhe einer Ablöse ist nichts bekannt. Vertraglich ist Ibrisimovic noch bis 2026 an die Wölfe gebunden.

Auch "Sky"-Reporter Dirk g. Schlarmann bestätigte die Gerüchte.

Beim FC Schalke 04 ist Ibrisimovic zunächst wohl für die U19 eingeplant. Mit starken Leistungen könnte sich der U21-Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina aber für Einsätze bei der Reservemannschaft in der Regionalliga oder gar beim Profiteam in der 2. Bundesliga empfehlen.

Ibrisimovic war 2023 aus seiner Heimat von Tuzla City in die U17 des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg gewechselt.

In der aktuellen Saison kam der Abwehrspieler in der U19 zum Einsatz. 24 Pflichtspiele stehen zu Buche, 18 Mal davon stand er in der Startelf.

FC Schalke 04 verstärkt sich mit Timo Becker

Mit Timo Becker hat der FC Schalke 04 bereits einen neuen Abwehrspieler für die kommende Saison verpflichtet. Da der Vertrag des 28-Jährigen bei Holstein Kiel ausläuft, kehrt der Defensivallrounder ablösefrei zum S04 zurück.

Für die Knappen ist der Becker-Deal ein echter Coup, nicht nur aus sportlicher Sicht. Der gebürtige Hertener spielte im eigenen Nachwuchs, ist glühender S04-Anhänger. Anfang 2022 hatte er seinem Herzensklub dennoch den Rücken gekehrt, kickte zunächst ein halbes Jahr auf Leihbasis bei Hansa Rostock und wechselte im Sommer darauf für 250.000 Euro Ablöse zu Holstein Kiel.