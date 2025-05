Krise des FC Schalke 04 "frustrierend und beschämend"

IMAGO/Max Maiwald/DeFodi Images

Amin Younes ist unzufrieden mit sich und der Saison des FC Schalke 04

Der frühere Nationalspieler Amin Younes ist enttäuscht von sich selbst und den Leistungen des FC Schalke 04 in der zu Ende gehenden Saison.

"Es ist frustrierend und beschämend, da habe ich keine Argumente gegen", sagte Amin Younes vor dem letzten Saisonspiel in der 2. Bundesliga am Sonntag (15:30 Uhr) gegen die SV Elversberg der "WAZ" mit Blick auf die sportliche Ausgangslage. "Aber wir nehmen diese Enttäuschungen nicht einfach hin. Es ist viel Frust dabei."

Der FC Schalke 04 hat den Abstieg in die 3. Liga bislang rein rechnerisch noch nicht vermieden. Die Chance, dass die Königsblauen noch auf Relegationsplatz 16 rutschen, ist aber nur noch theoretischer Natur.

Am Ende könnte es bei einer Niederlage gegen Elversberg und Siegen der Keller-Nachbarn Greuther Fürth (gegen den Hamburger SV), Preußen Münster (beim SSV Ulm) sowie Eintracht Braunschweig (gegen den 1. FC Nürnberg) aber so weit kommen, dass Schalke Platz 15 nur dank des besseren Torverhältnisses behält - ein starkes Indiz dafür, wie schwach die Saison der Knappen war.

FC Schalke 04: Talfahrt für Younes "sehr frustrierend"

Younes lässt die Schalker Talfahrt nach eigener Aussage nicht kalt. "Ich will nicht, dass gedacht wird: Der fährt nach dem Spiel nach Hause und geht auf die Kö. Ich habe Familie zu Hause, wir alle leiden darunter, es ist uns nicht egal, sondern sehr frustrierend – auch für mich", betonte der 31-jährige Sommer-Neuzugang, der die in ihn gesetzten Erwartungen wie fast alle seiner Teamkollegen ebenfalls nicht erfüllen konnte.

"Ich selbst bin mein größter Kritiker. Meine Qualitäten habe ich zu selten gezeigt. Die Kritik an meinen Leistungen ist berechtigt", sagte Younes. Er wolle nun aber "weitermachen", kündigte er an, "wieder effektiver werden" und "mehr als fünf gute Spiele machen", so der Mittelfeldakteur.

"Positiv" bewertete Younes die Einstellung des neuen Sportvorstands Frank Baumann. "Wir bekommen mit ihm einen guten Mann dazu. Wir tun gut daran, wenn wir uns eine DNA verschaffen."