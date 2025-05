Müller spricht offen über seine Zukunft

IMAGO/Laci Perenyi

Thomas Müller ist der Rekordspieler des FC Bayern

Wie es für Thomas Müller nach seinem letzten Spiel für den FC Bayern weiter geht, bleibt ein großes Rätsel - auch für das Klub-Idol selbst.

Bundesliga-Ikone Thomas Müller hat keine Ahnung, wohin es ihn nach seinem Abschied vom FC Bayern ziehen wird.

Von "Sky" gefragt, ob man künftig für ein Interview in die USA reisen müssen, entgegnete der 35-Jährige knapp: "Weiß ich noch nicht. Es steht noch in den Sternen."

Über einen Wechsel in die US-amerikanische MLS wird bereits seit Wochen spekuliert. Gleich mehrere Klubs aus den USA sollen sich bereits in Stellung gebracht haben, um den Offensivspieler unter Vertrag nehmen zu können. Die Saison in Nordamerika ist derzeit im vollen Gange, zwölf von 34 Spieltagen sind absolviert.

Eine konkrete Option soll Bayern Münchens Partnerverein Los Angeles FC sein. In der Stadt der Engel würde Thomas Müller dann auf BVB-Idol Marco Reus treffen, der allerdings für Stadtrivale Los Angeles Galaxy aufläuft. "Bild" hatte zudem die Klubs aus Cincinnati und San Diego ins Spiel gebracht.

Karriereende für Thomas Müller ebenfalls eine Option?

Ob derweil ein Wechsel innerhalb von Europa für Thomas Müller infrage kommt, ist ebenfalls offen. Ausgeschlossen ist einzig, dass der Ur-Münchner künftig bei einem Bundesliga-Konkurrenten aufläuft.

Letztlich könnte der Rekordspieler des FC Bayern in diesem Sommer aber auch seine aktive Profilaufbahn beenden. Anschließend könnte er eine Position beim deutschen Rekordmeister bekleiden, auch Angebote für eine Tätigkeit als TV-Experte sollen dem Weltmeister von 2014 vorliegen.

Seine letzten Spiele für den FC Bayern München absolviert Thomas Müller bei der diesjährigen Klub-WM in den USA. Das Mega-Turnier beginnt am 14. Juni, die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany trifft dort auf Auckland City FC, Boca Juniors und SL Benfica. Sein eigentlich Ende Juni auslaufender Vertrag wurde eigens für das Turnier verlängert.