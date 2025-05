Bayer Leverkusen an Flick-Youngster interessiert

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Verliert Flick Pau Víctor an Bayer Leverkusen?

In der Offensive von Bayer Leverkusen deuten sich im Sommer einige personelle Abgänge an. Um diese aufzufangen, schauen sich die Rheinländer angeblich schon intensiv auf dem Markt um. Eine mögliche Alternative haben sie einem Medienbericht zufolge beim FC Barcelona gefunden.

Wie die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, ist Barca-Youngster Pau Víctor ein Kandidat für einen Transfer zu Bayer Leverkusen. Der Bundesligist zählt demnach zu einer ganzen Reihe von namhaften Vereinen, die den 23-jährigen Stürmer gerne im Sommer unter Vertrag nehmen würden.

Gut für die Werkself: Barca würde einen Transfer nicht mit allen Mitteln blockieren, da Hansi Flick und Co. genau wissen, dass sich der Youngster gegen die anderen Offensiv-Stars im Kader nur schwer behaupten kann, gleichzeitig aber dringend Spielpraxis braucht.

Barca-Talent entscheidet über eigene Zukunft

Laut "Sport"-Angaben liegt es letztlich an Víctor selbst, ob er einem Transfer im Sommer zustimmt oder weiterhin versucht, sich bei Barca durchzubeißen. Sein Vertrag beim spanischen Spitzenklub läuft noch bis zum Ende der Saison 2028/29.

Ob im Fall des jungen Stürmers eher ein Leihgeschäft oder direkt ein fester Transfer zur Debatte steht, geht aus dem Bericht nicht hervor. Für Barca kam der 23-Jährige in der laufenden Saison in insgesamt 25 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm zwei Tore. In der Startelf stand er lediglich zwei Mal.

Bayer Leverkusen nicht der einzige Interessent

Neben Bayer Leverkusen sind laut "Sport"-Angaben noch Real Betis, Mallorca und Schottlands Top-Klub Celtic an einer Verpflichtung des Offensiv-Talents interessiert. Schon im vergangenen Winter soll zudem Galatasaray ein Angebot abgegeben haben.

Die Entscheidung über Víctors Zukunft fällt dem Bericht zufolge nach der Saison. Sollte dann ein gutes Angebot für ihn beim FC Barcelona eingehen, wären die Katalanen gesprächsbereit. Ob ein Wechsel in die Bundesliga für den Spanier eine Option sein könnte, ist hingegen nicht bekannt.