FC Bayern trifft wohl Transfer-Entscheidung bei Upamecano

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Dayot Upamecano soll beim FC Bayern bleiben

Der FC Bayern wird Abwehrspieler Dayot Upamecano im Sommer wohl nicht in Richtung Paris Saint-Germain ziehen lassen.

Über diese Entscheidung des deutschen Rekordmeisters berichtet der "kicker".

Demnach seien die Münchner sogar bereit, mit dem 26 Jahre alten Franzosen in sein letztes Vertragsjahr zu gehen und einen ablösefreien Abgang nach der kommenden Saison zu riskieren, wenn dieser seinen 2026 endenden Kontrakt nicht zeitnah verlängert. Ein Umdenken in der Personalie könnte beim FC Bayern demnach nur stattfinden, sollte sich ein adäquater Ersatz für Dayot Upamecano finden lassen.

Wie der Transfer-Experte Ekrem Konur auf X schreibt, strebe der frühere Leipziger selbst aber keinen Abgang aus München an. Upamecano fühle sich wohl beim FC Bayern und glaube an eine Einigung über eine weitere Zusammenarbeit.

Das PSG-Interesse an Upamecano hatte unlängst ebenfalls der "kicker" vermeldet. Unter Bezugnahme auf mehrere Quellen hieß es, der Vize-Weltmeister stehe in Kontakt mit Paris. In diesem Bericht hieß es allerdings noch, der FC Bayern sei wegen Upamecanos Vertragssituation womöglich zu einem Verkauf gezwungen.

FC Bayern kurz vor Tah-Transfer?

Unabhängig von Upamecano sind offenbar die inzwischen weit fortgeschrittenen Bemühungen des FC Bayern um Bayer Leverkusens scheidenden Abwehrchef Jonathan Tah zu sehen.

Man hoffe an der Säbener Straße laut "kicker", noch in dieser Woche das endgültige Okay der Spielerseite für einen Wechsel zu bekommen.

Tah könnte dem Bericht zufolge schon bei der Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) im Trikot des FC Bayern auflaufen - im Abwehrzentrum neben Upamecano.

Mit dem 28-fachen Nationalspieler Frankreichs würde der FC Bayern lieber heute als morgen verlängern. Angeblich wegen der horrenden Forderungen von Beraterseite gestalten sich die Verhandlungen aber schwierig.