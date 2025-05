Medien: Wirtz-Tauziehen immer größer

IMAGO/Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen weckt großes Interesse

Die Transfer-Gerüchte rund um Bayer Leverkusens Florian Wirtz nehmen kurz vor dem Saisonende weiter an Fahrt auf. Der FC Bayern soll nicht der einzige Interessent am deutschen Nationalspieler sein. Nachdem zuletzt bereits Manchester City in die Verlosung gebracht wurde, fällt nun ein weiterer Name aus der Premier League.

Wie der "kicker" am Mittwochnachmittag berichtet, sei der FC Liverpool ebenfalls in das Rennen um Florian Wirtz von Bayer Leverkusen eingestiegen.

Am Dienstag machten Gerüchte die Runde, wonach der deutsche Nationalspieler gemeinsam mit seinen Eltern nach England gereist sei. Wirtz wird von seiner Mutter und seinem Vater beraten.

Laut "kicker" soll der FC Liverpool und nicht ManCity "das Ziel des Tagestrips gewesen sein".

"Bild" zufolge habe sich die Familie Wirtz am Dienstag in Blackpool mit Verantwortlichen des FC Liverpool getroffen. Anschließend soll es noch nach Manchester gegangen sein. Es bleibe "offen", ob es dort zu einem Treffen mit ManCity gekommen ist, so die Boulevardzeitung. Die Skyblues sollen den 22-Jährigen jedenfalls auf dem Schirm haben.

Carro dementiert Einigung zwischen FC Bayern und Wirtz

Fakt ist: Wirtz ist vertraglich noch bis 2027 an Bayer Leverkusen gebunden. Die Rheinländer halten dementsprechend die Zügel in der Hand.

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro dementierte unlängst im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de Gerüchte, wonach der FC Bayern bereits mit Wirtz einig sein soll.

Im Video: Wirtz? Neuer Trainer? Bayer-Boss Carro packt aus

"Ich weiß, dass es nicht stimmt und es ärgert einen, wenn man Meldungen liest, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wir haben mit Florian Wirtz und mit seinen Eltern ein vertrauensvolles Verhältnis, wir sind fast im täglichen Austausch. Natürlich muss sich Florian Gedanken machen über seine Zukunft, aber uns ist zumindest nicht bekannt - und davon kann ich ausgehen, dass es richtig ist - dass sich für ihn etwas entschieden hat", sagte der 60-Jährige.

Über das angebliche Wirtz-Preisschild von 150 Millionen Euro meinte Carro: "Bayern München kann jederzeit ein Angebot machen und dann müssen wir uns damit beschäftigen, aber zurzeit haben wir kein Angebot, von keinem Verein. Erstmal hat Florian Wirtz einen Vertrag bis 2027 und von daher sind wir da relativ entspannt."

Somit ist noch völlig offen, für welchen Klub Wirtz in der kommenden Saison auflaufen wird.