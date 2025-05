Havertz macht nächsten Schritt in Richtung Comeback

AFP/SID/GLYN KIRK

Kai Havertz ist wieder im Teamtraining

Das Comeback von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz rückt offenbar immer näher.

Der 25-Jährige, der sich im Februar eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, nahm am Mittwoch an einer öffentlichen Trainingseinheit des FC Arsenal teil. Ob der Stürmer am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Ligaduell der Gunners gegen Newcastle United bereits mitwirken kann, ist aber offen.

Zuletzt hatte Havertz gegenüber dem kicker betont, dass er auf eine "zeitnahe" Rückkehr hoffe. "Ein genaues Datum zu sagen, wäre unprofessionell", sagte Havertz: "Bisher läuft meine Genesung aber nach Plan."

Nach dem Spiel gegen Newcastle muss Arsenal noch zum Abschluss der Saison zum Absteiger FC Southampton (25. Mai). Und auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Fortschritte seines Stürmers wohl genau beobachten, schließlich trifft das DFB-Team im Halbfinale der Nations League am 4. Juni in München auf Portugal.